V Brně má vzniknout 11 nových P+R parkovišť

Brno, 2. května 2019 – Brněnští radní schválili návrh lokalit, které budou připravovány až do fáze získání dokumentace pro územní rozhodnutí pro výstavbu parkovacích domů. Celkem bylo odsouhlaseno 11 míst, kde by v budoucnu mohla vzniknout P+R parkoviště. Nově se bude prověřovat oblast v ulicích Polní a Akademická.

Analýza variant dalšího postupu by měla být hotová do konce června letošního roku. Systém P+R parkovišť by mohl výrazně navýšit parkovací kapacitu ve městě. Základním principem je vytvoření parkovacích stání v lokalitách, odkud mohou lidé dál pohodlně pokračovat městskou hromadnou dopravou. Společně s rezidentním parkováním se jedná o další z kroků, jak vyřešit přetíženost dopravní sítě v Brně.

„Tímto jsme nyní odstartovali přípravu projektových dokumentací pro vytipované lokality P+R. Přípravu budou zajišťovat Brněnské komunikace společně s Odborem dopravy. Součástí projektu bude i návrh financování jednotlivých P+R a také předpokládaný harmonogram. Tímto krokem skutečně startujeme realizaci P+R,“ uvedl Petr Kratochvíl, radní pro oblast dopravy.

Schválené lokality jsou: Žlutý kopec – Tomešova (284 míst), ulice Sportovní (465 míst), Dětská nemocnice v Černých Polích (546 míst), nemocnice Bohunice (2359 míst), ulice Purkyňova (610 míst), nádraží Královo Pole (345 míst), ulice Veveří–Šumavská (664 míst), Líšeň – Zetor (220 míst), Jemelkova (550 míst) a nově také Polní v areálu nemocnice Milosrdných bratří (120 míst) a Akademická (500–800 míst).