V Brně vyvinuli aplikaci pomáhající lidem bez domova a uživatelům drog

Brno, 2. března 2019 – Společnosti Podané ruce o.p.s. se podařilo ve spolupráci s IT experty dobrovolnické iniciativy společnosti Oracle úspěšně vytvořit novou mobilní aplikaci, která bude v Brně pomáhat drogově závislým a lidem bez domova. Na vývoji aplikace se pracovalo celý uplynulý rok a svými podněty se na jejím budování aktivně podíleli přímo lidé z okruhu osob, pro který je aplikace určena. K čemu bude sloužit a jaké nabízí funkce?

Aplikace vznikla jako výsledek práce participativní pracovní skupiny, která se skládala ze specialistů na vývoj mobilních aplikací a odborníků přes drogovou problematiku. Naprosto zásadní ale byla praktická účast samotných uživatelů návykových látek se zkušeností s životem bez střechy nad hlavou.

„Celou dobu jsme se snažili udržovat participativní přístup, kdy je uživatel budoucí služby od začátku součástí procesu a směr vývoje určuje na základě svých potřeb. Díky tomu se nyní nemůže stát, že by naše aplikace nepřinesla cílové skupině užitek. Sami si ji vymysleli,“ popisuje Martin Boxan, ředitel Institutu expertních služeb Společnosti Podané ruce, který celý projekt od počátku vede. Aplikace už má i název, jmenuje se „Čára“, což v sobě nese hned několik symbolických významů, které se s tímto slovem spojují.

„V životě je mnoho čar, které člověka někam vedou. Čára často také něco odděluje, jde udělat čáru za něčím,“ vysvětluje Boxan. Název se rovněž váže ke známému brněnskému místu setkávání, ulici České, které místní neřeknou jinak než čára.

Aplikace vychází z potřeb uživatelů drog

Hlavní inspirací pro myšlenku vytvořit aplikaci byla svépomocná publikace „Jak přežít v Brně na ulici“ vzniklá pod záštitou brněnské skupiny Street Support, která se věnuje aktivnímu a smysluplnému zapojení lidí se zkušeností s užíváním drog. „Na začátku jsme nevěděli, co přesně by měla aplikace obsahovat, jaké by měla nabízet funkce. Sbírali jsme požadavky a nápady lidí, kteří ji budou používat a ty jsme pak převáděli do reality,“ popsala proces vzniku aplikace UX designérka Dagmar Wiesnerová.

První testovací verze byla spuštěna loni v prosinci, práce na dalším vývoji a aktualizaci aplikace bude intenzivně pokračovat v tomto roce. Aplikace myslí i na to, že spousta jejích uživatelů bude mít starší telefony, a tak je aktualizovaná pro Android již od verze 4.2. „Velmi přínosná byla spolupráce s profesionálními vývojáři, lidmi s velkým nadšením pro pomoc druhým, kteří se na vývoji aplikace podíleli zcela bezplatně,“ uvedl Boxan.

Pomůže nejen se základními potřebami

Hlavním prvkem aplikace jsou nastavené a průběžně aktualizované body zájmu. Uživatelé zde snadno najdou sociální služby a místa, kde se mohou zdarma nebo levně najíst, přenocovat, kde je přístup k bezplatné wifi či možnost dobití telefonu, kde najdou toalety nebo pitnou vodu. Po rozkliknutí bodu se otevře detail s podrobnostmi vztahujícími se k danému místu, jako je otevírací doba nebo ceny služeb.

„Jsou to vesměs základní věci, se kterými se setkáváme všichni, ale my, co žijeme běžný život k nim máme mnohem lepší přístup než lidé, kteří žijí úplně nebo částečně na ulici,“ vysvětluje Boxan.

Aplikace bude dále nabízet zprostředkování informací a kontaktu s odborně školeným sociálním pracovníkem, případně také s tzv. peer pracovníkem, což je člověk, který má žitou zkušenost s tímto životním stylem. Důležitým prvkem aplikace jsou oznámení na hlavní obrazovce, díky kterým je možné rychle sdílet důležité informace např. o aktuálně hrozícím riziku v podobě nové nebezpečné drogy apod. Na správě aplikace se budou podílet jak odborní pracovníci, tak peer pracovníci a výhledově také ověření uživatelé aplikace.

Aktuálně probíhá finální fáze testování aplikace. Od konce února bude k dispozici pro zájemce, kteří odešlou název svého Google účtu na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . V následujících měsících už bude volně ke stažení na Google Play.

Nemá srovnání u nás ani v Evropě

Během přípravné fáze projektu pracovní skupina zjistila, že podobnou aplikaci nemá k dispozici nejen žádné jiné české město, ale i v Evropě se podle dostupných informací jedná o unikát a aplikace se stejným zaměřením funguje pouze v Chicagu ve Spojených státech. Aplikace se zatím zaměřuje na město Brno, časem by ale nemělo nic bránit přibírání dalších měst či regionů.

„Rádi bychom informaci o aplikaci rozšířili také mezi další pomáhající organizace a sociální pracovníky, pro jejichž klienty by mohla být užitečná. Zároveň se nebráníme spolupráci a jsme otevřeni dalším nápadům na zlepšení,“ doplňuje Boxan.