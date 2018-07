Brněnské letiště očekává o třetinu více prázdninových pasažérů než loni

Brno, 19. července 2018 – O letošních letních prázdninách se na brněnském letišti „otočí“ až o třicet procent letadel naplněných cestujícími více než loni. Vyplývá to z letového řádu, ve kterém je naplánováno jen na červenec a srpen o zhruba 180 letů více než o loňských prázdninách.

„V předchozích letech o prázdninách prošlo brněnským letištěm měsíčně až sto tisíc cestujících, letos by jich mohlo být až o jednu třetinu více. Předpokládáme totiž, že obdobně nárůstu počtu letů zaznamenáme i nárůst v celkovém počtu odbavených cestujících,“ říká Radek Lang, vedoucí provozního úseku brněnského letiště.

Mnoha cestujícím se navíc letos poštěstí letět na palubě nejnovějšího typu letadla Boeing 737 MAX 8, které na svých letech nasazuje společnost Travelservice (SmartWings).

V porovnání s předchozími sezónami charterové lety provozují kromě tradičních TravelService, Tunisair a Tailwind Airlines, také společnosti AlMasria Universal Airlines, Bulgarian Air Charter a Onur Air. Takže na ranveji brněnského letiště je rozhodně na co koukat.

Také letos lidé nejčastěji míří do Řecka a Bulharska, podobně jako v předchozích letech. Stále více cestujících míří také do Turecka a Egypta, destinací, které v předchozích letech zaznamenaly propad zájmu kvůli nepříznivé bezpečnostní situaci v těchto zemích.

Kromě sezónních letů mají cestující možnost využít i pravidelných letů do Londýna a Mnichova, kam letadla z Brna míří každý den od pondělí do neděle. Pro další rozvoj pravidelných linek i charterů je podle předsedy představenstva Letiště Brno Milana Kratiny v prvé řadě potřeba zaměřit se na propagaci Brna a Jihomoravské kraje coby vyhledávané turistické destinace: „Společně s krajem a městem musíme začít pořádně prodávat Brno a Jihomoravský kraj jako perlu mezi Prahou a Vídní. Protože perlou skutečně jsou. Zatím ale, ruku na srdce, lidé ve světě znají z České republiky jen Prahu. Musíme zacílit marketing tak, aby se to změnilo. Aby lidé chtěli přicestovat právě sem,“ říká Kratina.

Větší počet cestujících s sebou přináší i vyšší hustotu dopravy. Kvůli opravě mostu na donedávna jediné příjezdové a odjezdové cestě na letiště, z ulice Evropská, Letiště Brno investovalo do výstavby nové náhradní silnice. Bez ní hrozily cestujícím odlétajícím z letiště na dovolenou desítky minut čekaní před semaforem a kolony by se tvořily v obou směrech i na dálnici D1 před letištním exitem 201. Příjezd na letiště zůstává stejný, nový je výjezd jednosměrně přes ulici Tuřanka do města i na dálnici. Nová trasa je přehledně značená, přesto je třeba, aby cestující při příjezdu k letišti respektovali pokyny zaměstnanců letiště a pamatovali na obvyklou dvouhodinou časovou rezervu před odletem.

Public relations Tradiční i neobvyklé tipy na focení v Brně Hledáte vhodné místo na pořízení tradičních i vskutku originálních fotografií? Každý fotograf samozřejmě svůj styl, takže mu zákonitě vyhovuje jiné prostředí. Kde najít v Brně zajímavé lokality, na nichž vzniknou nádherné snímky, třeba i při svatebním focení, párovém focení nebo při jiných příležitostech? Celý článek...