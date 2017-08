Brno podporuje výstavbu parkovacího domu u Dětské nemocnice

Brno, 2. srpna 2017 - Dětská nemocnice na Černopolní se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst. Parkovací kapacity v areálu jsou nedostatečné a většina návštěvníků nemocnice parkuje v okolních ulicích. Kvůli tomu se zhoršuje dopravní situace v této lokalitě a ztěžuje se tak i parkování rezidentům.

Fakultní nemocnice Brno, pod kterou spadá Dětská nemocnice, připravila studii a investiční záměr na stavbu parkovacího domu v areálu nemocnice. Záměr byl Ministerstvem kultury projednán a zamítnut. Důvodem byla skutečnost, že nemocnice není oprávněna k provozování parkovacího domu. Vedení města Brna chce pomocí dopisu adresovaného ministru zdravotnictví situaci řešit.

„Dětská nemocnice je zařízení, které využívají lidé z celého kraje, a přitom zde funguje jediná dětská pohotovost. Situace v okolí nemocnice je tristní a rodiče, kteří jedou s dětmi k lékaři, musejí mnohdy dlouze hledat místo, kde zaparkují. Je v našem zájmu tento stav řešit, a proto dopisem oslovím ministra zdravotnictví s nabídkou spolupráce,“ řekl první náměstek primátora Petr Hladík. „Jednou z možností je převedení pozemku v areálu, na kterém by měl stát parkovací dům, do vlastnictví města. To by pak zajistilo výstavbu parkovacího domu i po finanční stránce,“ dodává Hladík.

Vedení města Brna tímto dopisem vyjadřuje podporu projektu výstavby parkovacího domu v areálu Dětské nemocnice. Jeho výstavbou by se zkvalitnily služby pro klienty tohoto zdravotnického zařízení a zlepšila by se dopravní situace v okolí.