VUT spouští technickou univerzitu pro děti ze základních škol

Brno, 20. června 2017 - Podpořit technické vzdělávání dětí chce Vysoké učení technické v Brně, které od září spouští dětskou univerzitu pro žáky druhého stupně základních škol. Děti ve věku 12–16 let se každý měsíc dozví zajímavosti z jednoho technického nebo přírodovědného směru. Chemie, architektura, informatika nebo stavebnictví, to jsou příklady oblastí, které pokrývá brněnská technika. Své děti mohou rodiče registrovat do školy už nyní.

Díky VUT Junior se mohou zájemci seznámit s univerzitním prostředím i laboratorním vybavením a ujasnit si, která oblast by je bavila nejvíc. “Spousta žáků nastupuje po základní škole na gymnázia a nemají ještě jasnou představu, jaké možnosti studia mají. Chceme jim ukázat, že technika je zajímavý a perspektivní směr, kterým se mohou v budoucnu vydat,“ uvedl rektor VUT Petr Štěpánek.

Projekt dětské univerzity uvítal například absolvent Fakulty podnikatelské Ivo Komárek: „Mám dva syny: mladší chodí teprve do páté třídy, ale už nyní je poznat, že ho hodně táhnou počítače. Staršímu je 14 let a také se zajímá o nejrůznější oblasti techniky. Právě proto jsem rád, že konečně budou mít možnost poznat technické obory zblízka. Ostatně když někoho zaujme třeba architektura, nemá na základní škole prakticky žádnou možnost se o ní cokoliv dozvědět.“

Pilotní ročník VUT junior nabízí kapacitu pro padesát zájemců, pět z nich pak bude mít účast zcela zdarma. „Chceme motivovat i děti ze sociálně slabých rodin, takže jsme se rozhodli nabídnout deset procent míst zadarmo. Celoroční program pro děti pak stojí 2 500 Kč,“ vysvětlil vedoucí projektu Ivo Marušák z Oddělení marketingu a vnějších vztahů. Děti se mohou těšit na imatrikulaci i promoci v novobarokní aule rektorátu VUT. Jednou za měsíc pak o víkendu navštíví vybranou fakultu nebo součást, aby nahlédly do široké nabídky oborů brněnské techniky.

Mladí nadšenci se mohou těšit například na Elektrikárium na FEKT, kde se zábavnou formou dozví o fungování elektrické energie, dále si vyzkouší práci špičkového vědce ve Středoevropském technologickém institutu VUT a v programu je místo i na sportovní aktivity na hřištích a stadionech VUT. „Naším cílem je podporovat technické vzdělávání. V dnešní době už univerzity neoslovují jen uchazeče o studium ze středních škol, ale často se snaží zaujmout i žáky základních škol. VUT se v minulosti aktivně zapojilo také do projektu technických mateřských škol, který funguje na Kuřimsku. Myslím, že je důležité nadchnout děti pro technické směry už v raném věku,“ dodal Štěpánek.

Své potomky mohou rodiče přihlásit na webu vutjunior.cz do 31. července 2017.