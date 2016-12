Vila Tugendhat slaví 15 let od zapsání na seznam památek UNESCO

Brno, 15. prosince 2016 - Nadčasový architektonický koncept, unikátní konstrukční a technické řešení, ušlechtilé a exotické přírodní materiály, výjimečné technické vybavení a zasazení do krajinného rámce – to byly důvody, proč byla vila Tugendhat 16. prosince 2001 zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Právě před 15 lety se vila Tugendhat stala jedinou zapsanou českou památkou moderní architektury a také jedinou zapsanou památkou v Brně.

Funkcionalistická vila navržená architektem Ludwigem Miesem van der Rohe pro manžele Tugendhatovy byla postavena mezi lety 1929 a 1930 v Brně. Už tehdy budila pozornost pro svou cenu i progresivitu. Doslova v ní kráčely dějiny – od druhé světové války a éry socialismu až po podepsání dohody o rozdělení Československa. Celých 15 let je vila Tugendhat součástí seznamu památek UNESCO, její zápis na prestižní seznam se ale nepodařil jen tak. Už v roce 1998 vyzvalo ministerstvo kultury ke zpracování nominačního materiálu. Přihlášku připravoval tým odborníků z celé České republiky – zastupoval jej Zdeněk Kudělka z Muzea města Brna (které vilu od 1. července 1994 spravuje) a Iveta Černá z Národního památkového ústavu, který u nás zaštiťuje péči o památky UNESCO.

Pro úspěšné zapsání byly klíčové kontakty odborníků na UNESCO. To v jednotlivých letech upřednostňuje určité typy památek. „Náš tým byl v předstihu informován o tom, že v roce 2001 se do popředí zájmu dostane architektura 20. století,“ vysvětluje dnešní ředitelka vily Iveta Černá. Jindy by zapsání mělo mnohem menší šanci. Vila Tugendhat byla na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsána 16. prosince 2001. „Důležitá byla připravenost a načasování do tohoto konkrétního roku. Kladně hodnocenou součástí nominace byl i příslib, že se vila opraví,“ dodává Černá. Památkové restaurace se vila Tugendhat dočkala až mezi lety 2010 a 2012, kdy byla uvedena do stavu, který odpovídá jejímu původnímu řešení.

Od té doby se branka vily skoro nezavře. Zatímco v roce 2001 vilu navštívilo 9200 lidí, po jejím znovuotevření se návštěvnost pohybuje okolo 30 000 lidí ročně. Lidé nemusí vilu navštívit pouze při prohlídkových okruzích: pořádá se totiž více akcí. Přibylo koncertů (letos 13 oproti třem v roce 2012), tanečních vystoupení (letos 8 oproti jednomu v roce 2012) či přednášek (letos 12 oproti třem v roce 2012). Kromě toho mají o vilu stále velký zájem odborníci, navštěvují ji představitelé cizích států, diplomaté a umělci, Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat pravidelně vydává odborné tituly. Zařazení mezi památky UNESCO vile zajišťuje ještě větší mezinárodní prestiž a propagaci, zároveň ale klade větší nároky na její ochranu.

