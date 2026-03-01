Věda, technologie a skutečné příběhy. VIDA! představuje nový exponát
Brno, 4. března 2026 - Návštěvníci brněnského VIDA! science centra mají jedinečnou příležitost nechat se pohltit světem, který běžně zůstává lidskému oku skrytý. Nový exponát Future Box je vtáhne do podmanivé instalace plné projekcí a odrazů obřích zrcadel a umožní jim nahlédnout do reality mnohonásobně zvětšené elektronovými mikroskopy.
Novinku vyvinula VIDA! ve spolupráci se společností Thermo Fisher Scientific. Exponát je dalším krokem na cestě k postupné obnově expozice, která bude mimo jiné vznikat ve spolupráci s technologickými lídry regionu.
Zážitek, který otevírá neviditelný svět
Celý zážitek doplňují kromě zvětšených a animovaných záběrů z elektronových mikroskopů, které zpracovalo studio VISUALOVE, také krátké inspirativní příběhy mladých lidí, kteří se věnují technickým a přírodovědným oborům. Future Box tak neukazuje jen fascinující mikrosvět, ale i skutečné lidské cesty k vědě.
„Takhle vypadá ideální propojení firem a vzdělávání v praxi. Ve Future Boxu si děti na špičkovou techniku doslova sáhnou a zjistí, že věda je fascinující svět plný příležitostí. Právě ten moment, kdy v nich probudíme skutečný zájem a ukážeme jim, že technika je zábava, rozhoduje o tom, jestli si tyto obory později vyberou pro svou kariéru u nás v regionu,“ řekl jihomoravský hejtman Jan Grolich.
Prostorem návštěvníky provází digitální průvodkyně a AI influencerka STEMA, která jednotlivé příběhy propojuje a zasazuje je do širšího kontextu současné vědy.
„Brno je dnes technologickým hubem Evropy a firmy zde dlouhodobě hledají technicky vzdělané lidi. Právě díky této spolupráci a vzniku exponátu Future Box můžeme mladé generaci ukázat svět špičkové vědy a techniky zblízka a inspirovat ji ke studiu oborů, které mají obrovskou budoucnost,“ říká o spolupráci Petr Střelec, generální ředitel Thermo Fisher Scientific Brno.
První krok nové strategie
Future Box je součástí postupné proměny expozice, kterou zahájil ředitel VIDA! science centra Tomáš Mejzlík. Strategie centra stojí na systematickém propojování neziskového sektoru s technologickými firmami a univerzitami a na posilování oborů, které jsou pro Brno a Jihomoravský kraj dlouhodobě strategické.
„Future Box ukazuje, jak může vypadat popularizace vědy a techniky v 21. století. Spojujeme špičkové technologie, silný vizuální jazyk i autentické příběhy z praxe. Chceme, aby VIDA! byla mostem mezi technologickými lídry regionu a veřejností,“ doplňuje ředitel Tomáš Mejzlík.
VIDA! i Thermo Fisher Scientific jsou signatáři memoranda, které podporuje technické a vědecké vzdělávání v regionu, a aktivně se zapojují do iniciativy Future Shapers. Future Box není jen exponát – je to živý příklad, jak mladým lidem otevírat svět vědy a techniky bez stereotypů a bariér.
Do budoucna plánuje VIDA! science centrum pokračovat ve spolupráci s dalšími technologickými firmami a univerzitami a postupně přinášet nové exponáty, které budou odrážet nejnovější trendy ve vědě, technologiích a průmyslu v regionu.
Zdroj a foto: VIDA! science centrum/JMK
