Jubilejní 10. ročník participativního rozpočtu Dáme na vás začíná
Brno, 31. ledna 2026 - Téměř 1 200 projektů, přes 142 tisíc hlasujících, 65 dokončených realizací a 26 dalších v běhu – to je 9 let participativního rozpočtu Dáme na vás v kostce. Letošek k nim přidá další desítky námětů a jistě tisíce hlasů. Brněnští radní schválili výzvu, která formálně zahajuje 10. ročník oblíbeného participativního nástroje určeného všem obyvatelům a obyvatelkám Brna.
Od roku 2017 do roku 2025 lidé navrhli do participativního rozpočtu Dáme na vás 1 177 projektů, které prošly formální kontrolou, a do celoměstského hlasování se zapojilo 142 536 Brňanů a Brňanek. Díky tomuto nástroji se podařilo dokončit 65 projektů a dalších 26 bude nyní v realizaci.
„Za dobu své existence si participativní rozpočet oblíbilo mnoho Brňanů, kteří oceňují možnost podílet se na rozhodování a přijít s vlastními nápady, jak oživit své okolí. Vážím si toho, že chtějí pomoci městu řešit nevyužívané prostory, vylepšovat místa k trávení volného času či prospět různým skupinám spoluobčanů díky »měkkým« projektům. Nepochybuji o tom, že se i letos sejdou pozoruhodné náměty, a byl bych rád, kdyby hlasování přitáhlo maximum pozornosti,“ uvedl radní města Brna pro oblast participace Petr Bořecký.
Stejně jako loni se počítá s investicí 35 milionů korun z rozpočtu města. Na území jedné městské části mohou být realizovány projekty v maximálním objemu 10 milionů. Zakázány jsou náměty, jejichž cílem je vytvoření pouze projektové dokumentace.
Harmonogram Dáme na vás 2026
- 1. 3. – 15. 5. 2026 – podávání návrhů projektů
- 1. 3. – 15. 5. 2026 – veřejná setkání s občany
- 1. 3. – 30. 9. 2026 – posuzování projektů úřadem
- 1. 10. – 31. 10. 2026 – veřejná představení podaných projektů
- 1. 11. – 30. 11. 2026 – hlasování občanů města Brna o projektech, které budou zařazeny do rozpočtu města Brna a realizovány
- 1. 1. 2027 – 31. 12. 2029 – realizace vítězných projektů
Mezi poslední hotové projekty patří vylepšení Zamilovaného hájku v Řečkovicích či zrekonstruované hřiště u ZŠ a MŠ Blažkova na Lesné, z měkkých projektů skončil např. ten, který pomáhal rodinám s onkologicky nemocnými dětmi.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
