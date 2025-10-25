Brno má český unikát: První dobíjecí stanici ve stožáru veřejného osvětlení
Brno, 26. října 2025 - V řadě stožárů veřejného osvětlení v brněnské ulici Marie Majerové přibyl jeden, který zcela mění pohled na městskou infrastrukturu. Sloup před mateřskou školkou s číslem S-0627-021 totiž skrývá dobíjecí stanici pro elektromobily. Jedná se vůbec o první zařízení svého druhu v České republice, které není připevněno na povrchu, ale je instalováno uvnitř speciálně upraveného tubusu sloupu.
Za unikátním řešením stojí městské společnosti Teplárny Brno a Technické sítě Brno, které projekt realizovaly ve spolupráci s firmami inChaNet a Vysto Kobylí. Stanici bude provozovat E-mobilita Tepláren Brno. Zkušenosti získané během testovacího provozu budou vyhodnoceny a pokud se toto technologické řešení osvědčí, počítají obě městské společnosti s instalací dalších integrovaných dobí-jecích stanic i na další vhodné stožáry veřejného osvětlení.
„Za důležitý kromě samotného inovativního přístupu považuji také fakt, že se na projektu podílely společně dvě městské firmy. Bezemisní e-mobilita je určitě jednou z forem dopravy, která se bude v následujících letech velmi rychle rozvíjet, a na tuto alternativu musí být Brno co nejlépe a hlavně včas připraveno. Cílem je, aby každý obyvatel města měl dostupnou nabíječku v okolí svého bydliště, a využít k tomu také hustou síť veřejného osvětlení se ukazuje jako chytré a efektivní řešení,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
„Kromě využití stávající infrastruktury přináší toto minimalistické řešení především dvě hlavní výhody. Jednak do okolí není nutné umísťovat žádný nový objekt, který by zabíral další místo, narušoval vzhled ulice a překážel například při pohybu chodců, jednak je sama dobíjecí stanice více chráněna i před případnými vandalskými útoky,“ upřesnil generální ředitel TSB Pavel Rouček.
„Inspirujeme se dobrými příklady ze zahraničí. Podobné řešení už s úspěchem funguje ve Velké Británii, kde je v provozu přes dva tisíce integrovaných dobíjecích stanic. Jsem rád, že se Brno řadí mezi evropské průkopníky chytré infrastruktury a ukazuje cestu, jak může vypadat rozvoj elektromobility nejen zde, ale i v dalších českých městech,“ uvedl předseda představenstva Tepláren Brno Jiří Herman.
Aby bylo možné dobíjecí stanici umístit dovnitř stožáru funkčního veřejného osvětlení, bylo nutné upravit jeho parametry. „První dřík stožáru má kvůli integraci zařízení větší průměr a zesílený obvo-dový plášť. Aby bylo zajištěno plynulé zúžení konstrukce pro umístění výložníku, jsou dříky čtyři na-místo tří jako je tomu u běžného stožáru této výšky. Zvětšena jsou také dvířka, což umožňuje umístit dovnitř dvě svorkovnice, jednu pro veřejné osvětlení, druhou pro napájení stanice, a usnadňuje nám to případnou manipulaci s kabeláží. Nad dvířky je pro stanici doplněn otvor ve výšce, která odpovídá normovým požadavkům, aby na ni pohodlně dosáhli i uživatelé na invalidním vozíku,“ popsal provoz-ně-technický ředitel TSB Josef Šaroun.
„Tato pilotní instalace dobíjecí stanice ve sloupu stožáru veřejného osvětlení ukazuje další možnosti výstavby dobíjecí sítě pro elektromobily. Její minimalistický design nevnáší do prostoru takřka žádný vizuální smog. Dobíjecí výkon stanice 22 kW plně vyhovuje požadavkům na službu dobíjení elektro-mobilu – pomalého dobíjení ideálně přes noc. Dobíjecí místo bude zařazené do zóny E, tudíž po dobu dobíjení nebude třeba platit poplatek za parkování,“ upřesnil Petr Beneš, vedoucí E-mobility Tepláren Brno.
I když ne každý ze stožárů veřejného osvětlení lze k instalaci dobíjecích stanic využít, rozhoduje na-příklad i jejich umístění a přístupnost, už při plánování obnovy veřejného osvětlení se však již nyní na vytipovaných místech počítá s přípravou kabeláže a chrániček, aby bylo možné dobíjecí body v budoucnu snadno doplnit bez nutnosti rozsáhlých výkopových prací.
Zdroj a foto: Technické sítě Brno
