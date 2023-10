Technické sítě Brno začaly instalovat vánoční světelné dekorace

Brno, 27. října 2023 – Technické sítě Brno začaly v centru města s instalací vánočního osvětlení a světelných dekorací. Jako první přijdou na řadu ulice Joštova a Česká, postupně budou následovat další.

S blížícím se adventem budou přípravy nabývat na intenzitě. Zhruba týden před rozsvícením vánočního stromu čeká pracovníky TSB dokonce i práce „přesčas“. Aby mohli rozmístit svá-teční osvětlení v srdci města (zejména na Rašínově a Masarykově), musí totiž DPMB vypnout tramvajovou trakci, a to je možné jedině v noci.

„S instalací vánočního osvětlení začínáme vždy zhruba koncem října, dokončena by měla být asi do poloviny listopadu. Pak se pustíme do stavby dřevěné vesničky na náměstí Svobody a Dominikánském náměstí,“ upřesnil provozně-technický ředitel TSB Josef Šaroun. Brněnské Vánoce letos odstartují 24. listopadu, kdy se se spolu se stromem oficiálně rozzáří i slavnostní osvětlení. To bude ve stejném rozsahu jako vloni. Všechny ozdoby včetně těch lemujících dřevěné stánky jsou již z úsporných LEDek. Nedílnou součástí výzdoby budou v ulicích Masarykova, Česká, Běhounská, Kobližná a Středová girlandy, svítící pro adventní období ve speciálním režimu, který však stejně jako další překvapení Brněnských Vánoc 2023 bude zveřejněn později.

Kromě historického jádra Technické sítě Brno zajišťují vánoční výzdobu také pro ty městské části, které je osloví. K dvanácti z nich, s nimiž TSB spolupracují dlouhodobě (například Bo-sonohy, Jehnice, Maloměřice a Obřany, Ořešín, Nový Lískovec, Žabovřesky, Židenice či Útěchov a Slatina) letos přibylo nově Královo Pole, kde již TSB výzdobu pomalu dokončují a které počtem ozdob přesahujících stovku obsadilo druhé místo za částí Brno-sever. Naopak v Jehnicích a Ořešíně obstarávají TSB pouze výzdobu vánočních stromů. Zbývající městské části si organizují vánoční výzdobu samy.

Celková spotřeba elektřiny, dodávané městským částem z TSB, je asi 31 tis. kWh, což činí kolem 150 tisíc korun.

Foto: Ingimage