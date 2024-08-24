Brněnský orloj slaví patnáctiny jubilejní edicí kuliček
Brno, 17. září 2025 – První skleněnka oficiálně vypadla z černého obelisku na brněnském náměstí Svobody 18. září 2010, kdy byl netypický „orloj“ u příležitosti 365. výročí úspěšné obrany města před Švédy odhalen. Od té doby jich multifunkční hodinový stroj ke stejnému datu letošního roku do 23 hodin vydá 11 285 kusů. A pokud zpočátku budila jeho podoba a účel vedle nadšení i rozpaky, v současnosti patří k symbolům, které jsou s moravskou metro-polí neodmyslitelně spjaty. Čas si na něm sice hlídá málokdo, ale kuličky se staly žádaným suvenýrem Brňanů i turistů.
U příležitosti svých 15. narozenin bude orloj ve čtvrtek 18. září 2025 každou celou hodinu počínaje 11:00 a konče 23:00 vydávat jubilejní edici hodinových kuliček v černé barvě a označených číslem 15. Celkem jich bude 13 kusů.
„Pamatuji si dobře, jaké kontroverze orloj vyvolával krátce po své instalaci. Teď, po 15 le-tech, se stal nedílnou, řekla bych až ikonickou součástí tváře Brna. Odstartoval tak řadu dal-ších moderních sochařských děl, která zakotvila v historickém centru a bez kterých už si dnes těžko dovedeme představit jednotlivá náměstí: co by bylo Moravské bez Jošta a jak by chyběly kužely na Dominikánském! Tato oživení veřejného prostoru dostávají svému označení a je kolem nich stále živo, vyhledávají je turisté i místní. ‚Sejdeme se u orloje‘ se stalo novým ‚Sejdeme se pod hodinami‘. Přeji Brnu, aby si zachovalo odvahu dál taková místa vytvářet,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Údržbu stroje včetně doplňování kuliček zajišťuje od počátku společnost Technické sítě Brno. „Stroj pravidelně kontrolujeme minimálně jedenkrát týdně, v případě potřeby následují nutné servisní zásahy. Prevencí proti případnému poškození při silvestrovském veselí je instalace speciálního obalu, který orloj chrání v noci z 31. prosince na Nový rok,“ uvedl generální ředitel TSB Pavel Rouček.
K těm větším opravám za celou dobu fungování stroje patří repase hybného mechanismu a ložisek v roce 2020 a 2021, kdy musel být orloj zhruba po dva týdny mimo provoz. „Rozsáhlejší opravu si vyžádala také porucha a následná výměna řídicí jednotky stroje začátkem roku 2023 a posledním z větších zásahů byla vloni oprava řetězového dopravníku kuliček zvonkohry,“ přiblížil Michael Benža ze společnosti TSB. Jedenkrát za tři měsíce pracovníci TSB monument zvenčí čistí, a to včetně žulového podstavce. „Orloj myjeme čistou vodu s příměsí NANO složky, která vytváří ochranný film pro lepší stékání vody při dešti. Tedy něco jako ‘tekuté stěrače‘ na auto, aby nezůstávaly po kapkách šmouhy. A taky se lépe odstraňují nálepky a jiné věci, které tam lidé lepí,“ upřesnil Michael Benža. Samotný chod stroje (včetně kuliček) si ročně vyžádá částku cca 1 milion korun.
Skleněnky se znakem Brna pro běžný výdej se do zásobníků doplňují jedenkrát týdně. Oblí-benými se staly limitované edice kuliček spojené s adventem nebo významnými výročími a událostmi. Různé symboly a barvy připomínaly například 100. výročí vzniku velkého Brna, 150 let od vzniku DPMB, výročí Masarykovy univerzity i MENDELU, „zelené hrášky“ vzdaly hold Johannu Gregorovi Mendelovi a s modrobílým designem udělaly kuličky radost fanouškům hokejové Komety po získání extraligového titulu… Doposud prošlo orlojem přes 35 různých motivů skleněnek.
V roce 2023 si orloj zahrál vedlejší, ale důležitou roli při natáčení firmu Franta mimozemš-ťan. A letos se vydal do japonské Ósaky, byť v zastoupení. Během prezentace města Brna na výstavě EXPO 2025 byla v Českém pavilonu umístěna jeho nafukovací zmenšenina. Pro tuto příležitost byly také vyrobeny Lukášem Vernerem ve sklárně Svoboda v Karlově kuličky se vzorem květů sakur. Stejná sklárna je tradičním výrobcem kuliček pro orloj od jeho uvedení do provozu.
Autory orloje, který je z jihoafrické černé žuly a svým tvarem připomíná projektil, jsou aka-demický sochař Oldřich Rujbr a grafik a student architektury Petr Kameník. Podle nich měl artefakt především vyprávět příběh statečných obránců, kteří Brno uhájili proti švédské armádě za třicetileté války, a pomáhat k posílení občanské hrdosti. Tvůrci se inspirovali legendou, podle níž vůdce nepřátelské armády generála Torstensona mohla zabít jen skleněná kulička. Ve shodě s jinou brněnskou pověstí, podle které se poledne na Petrově odbíjí o hodinu dříve, orloj v běžném režimu vydává každý den právě v 11 hodin jednu kuličku, a to náhodně na principu rulety některým ze čtyř otvorů, kde je třeba si ji odchytit.
Sloup je šest metrů vysoký, váží 24 tun a je složen ze sedmi dílů. Celkové náklady na výrobu stroje činily 12 milionů korun.
Foto: archiv TSB
