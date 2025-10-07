Brněnská ZOO otevírá nový výběh pro dželady
Brno, 19. září 2025 - V sobotu 20. září se v Zoo Brno uskuteční slavnostní akce s názvem Vítej, tlupo!, která nabídne návštěvníkům bohatý program a především otevření nového výběhu pro dželady hnědé (Theropithecus gelada). Tento zrekonstruovaný prostor, dříve obývaný šimpanzi, se stane domovem osmi nových jedinců, kteří do Brna dorazili ze zoologických zahrad v Rakousku a Švýcarsku. Společně vytvoří základ nové tlupy, díky níž budou mít návštěvníci možnost pozorovat nejen jednotlivá zvířata, ale i jejich složité sociální vztahy.
Dželady patří mezi mimořádně atraktivní primáty. Charakteristickým znakem je nápadné červené zbarvení na hrudi, díky němuž se jim přezdívá „opice s krvácejícím srdcem“. Tento znak je výraznější u samců a má významnou roli v komunikaci uvnitř tlupy. Na rozdíl od většiny paviánovitých druhů se dželady živí především trávou a velkou část dne tráví na zemi, kde se pasou podobně jako kopytníci. Jejich život je však mnohem komplexnější – vyznačuje se bohatou mimikou, hlasovým projevem a silnými sociálními vazbami, které z nich činí fascinující druh pro pozorování i studium.
„Dželady patří mezi nejpozoruhodnější primáty a jsme velmi rádi, že se nám podařilo přivést do Brna hned celou skupinu. Díky nim mohou návštěvníci sledovat nejen jednotlivá zvířata, ale především jejich fascinující sociální chování, které je plné emocí, komunikace a vzájemných vztahů. Otevření nového výběhu pro nás znamená nejen rozšíření atraktivní nabídky, ale i potvrzení toho, že Zoo Brno je místem, kde se lidé i zvířata mohou setkávat a učit se navzájem,“ uvedla ředitelka Zoo Brno Mgr. Radana Dungelová.
„Výstavba nového výběhu a ubikace pro dželady je významným projektem, který dokládá moderní přístup Zoo Brno k prezentaci zvířat. Samotná realizace probíhá podle smlouvy o dílo v termínu 180 dnů od předání staveniště dne 20. března 2025, tedy s dokončením 16. září letošního roku. Celkové náklady dosahují 13,5 milionu korun bez DPH, což je přibližně 16,3 milionu korun s DPH. Zhotovitelem stavby je společnost Moravská stavební unie – MSU s.r.o. Stavba je rozdělena na dva objekty – vlastní výběh s expozičními prvky, zelení a návštěvnickým zázemím a navazující ubikaci se zázemím pro zvířata i chovatele. Dohromady tak vytvářejí komplex, který poskytne dželadám odpovídající podmínky pro život a návštěvníkům jedinečný zážitek z jejich pozorování,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Filip Chvátal, Ph.D.
Akce Vítej, tlupo! nebude jen o slavnostním otevření výběhu, ale nabídne návštěvníkům i řadu doprovodných aktivit. Program zahrnuje komentovaná krmení a setkání se zvířaty, která přiblíží každodenní péči o obyvatele zoo, a na programu bude i beseda s názvem Srdce na pravém místě. Připraven je také speciální infostánek s názvem Ohrožená Afrika + nauč se dželadsky, který zábavnou formou představí problematiku ochrany africké přírody a zároveň návštěvníky seznámí s rozmanitými hlasovými projevy těchto opic. Na své si přijdou i ti, kteří si chtějí odnést netradiční zážitek – v tematickém fotokoutku bude možné vyfotit se „jako dželada“. Atmosféru slavnostního dne doplní i mobilní stánek se suvenýry, kde bude k dispozici speciální nabídka upomínkových předmětů. Děkujeme tímto také Kryštofu Netolickému za malbu na schodišti, které vede k jedné z vyhlídek na dželady.
Slavnost Vítej, tlupo! je jednou z nejvýznamnějších akcí letošního podzimu v Zoo Brno. Symbolizuje nejen rozšíření atraktivní nabídky pro návštěvníky, ale také pokračující snahu zoologické zahrady o zajištění kvalitních podmínek pro chov zvířat a jejich prezentaci široké veřejnosti. Nový výběh pro dželady tak představuje krok, který propojuje moderní přístup k zoologickým expozicím s osvětovou rolí zoo a její dlouhodobou vizí stát se místem, kde se lidé i zvířata mohou cítit jako součást jedné tlupy.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
