Orli a supi z brněnské zoo se v nové voliéře prolétnou v roce 2027

Brno, 30. srpna 2025 - Nové voliéry s odstavnou a expoziční částí se dočkají draví ptáci z brněnské zoologické zahrady. Vyjde na 21,3 milionu korun a měla by být hotová v roce 2027. Investiční záměr na její vybudování schválila Rada města Brna. „Voliéru pro vzácné druhy dravých ptáků jako třeba orlosupa bradatého, orla kamčatského či supa hnědého bude tvořit ocelová konstrukce s nerezovou sítí. Lidé ji zaznamenají podél návštěvnické trasy u výběhu kozorožců,“ řekl náměstek primátorky města Brna pro oblast životního prostředí Filip Chvátal.

supi 600 ideogram

Nový ptačí domov přepaží betonová stěna a zázemí pro chovatele s dřevěným obkladem a dělicí nerezovou sítí. Vzniknou tak dvě části – expoziční a odstavná. V odstavném prostoru bude případně možné oddělit jedince od skupiny a chovat ho samostatně. Expoziční část se skálou doplní vzrostlé dřeviny a další vybavení dle požadavků chovatelů. V obou částech bude k dispozici mělké jezírko, tzv. brouzdaliště.

Ptačí pavilon, který bude splňovat současné mezinárodní standardy chovu dravců v zoologických zahradách, doplní nová přístupová obslužná komunikace s předvstupním prostorem pro chovatele.

Výstavba by měla stát 21,3 milionu korun a hotová by měla být v roce 2027.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai


prehled_vinotek_v_Brne3-FIN

