Noc vědců letos oslaví dvacet let, tématem je Bohatství
Brno, 23. září 2025 - Už podvacáté se celé Česko přesvědčí o tom, že věda nemusí být jen výsadou vědců a vědkyň v laboratořích. Poslední pátek v září bude i na Mendelově univerzitě v Brně opět patřit Noci vědců, největší popularizační akci svého druhu, tentokrát s podtitulem Bohatství. Organizátoři tématem odkazují také k 700. výročí zahájení ražby prvních českých zlatých mincí. Návštěvníky čekají interaktivní pokusy, workshopy, ukázky i ochutnávky. Program akce je zdarma.
„Jako tradičně přivítáme malé i velké návštěvníky a návštěvnice v našem brněnském kampusu. Seznámit se budou moci například s rozmanitým lesním ekosystémem, světem zvířat i rostlin nebo odhalí bohatství chutí a vůní ovocných plodů ze zahrady. I letos je nabídka velmi široká a věříme, že každý najde téma, které jej zaujme,“ přiblížil Filip Červinka, koordinátor Noci vědců na Mendelově univerzitě v Brně.
V posledních letech se do Noci vědců zapojují i veřejné knihovny nebo inovační a vzdělávací centra. Největší programovou nabídku dlouhodobě zaštiťují veřejné vysoké školy, které celou Noc vědců také koordinují. Od počátku akce program obohacují i hvězdárny a planetária, science centra či pracoviště Akademie věd ČR.
Velkou chystanou novinkou je změna názvu akce od roku 2026, kdy se Noc vědců přejmenuje na Noc vědy. „Plánovaná změna názvu reflektuje jak společenskou poptávku po genderově neutrálním pojmenování, tak přesvědčení organizátorů a organizátorek, že změna názvu akce nijak nemění její charakter a dlouhodobé poslání, jímž je propagace vědy a výzkumu ve všech jejích podobách,“ přiblížila Dana Kardová z národního organizačního týmu Noci vědců.
Brněnské Noci vědců se účastní celkem 11 institucí, jejichž pobočky najdete napříč celým městem. Akce v celém Česku loni překonala návštěvnost sto tisíc lidí, letos se rozšíří do dalších osmnácti měst a obcí. Česká Noc vědců je i letos součástí European Researchers’ Night, celoevropské akce podporované Evropskou unií s cílem propojit vědu a společnost a zvýšit zájem mladých lidí o vědu. Evropská noc vědců se koná ve 23 zemích, přičemž česká Noc vědců je co do rozsahu vůbec největší. V letošním roce byla Noc vědců podpořena MŠMT a programem Marie Skłodowska Curie Actions s projektem METAMORPHOSIS v rámci výzvy HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01.
Zdroj a foto: MENDELU
