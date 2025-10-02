Nová poradna MENDELU poskytne informace o potravinách i správném životním stylu
Brno, 10. října 2025 - Na Mendelově univerzitě v Brně vznikla nová Poradna pro zajištění správného životního stylu prostřednictvím stravování. Bude pomáhat nejen studujícím, zaměstnankyním a zaměstnancům, ale také široké veřejnosti. Za vznikem poradny stojí Ústav technologie potravin na Agronomické fakultě. Poradna navíc bude fungovat pod záštitou Společnosti pro výživu. Poskytované poradenství tak bude v odborné kompetenci magisterských studentů a vědců z oboru Potravinářství a Výživa člověka.
Nová potravinová poradna se bude zaměřovat na informace a vyvracení mýtů o potravinách i potravinových surovinách. Působit má hlavně pro oblast hygieny potravin a správný životní styl prostřednictvím stravování. „Cílem je poskytovat informace založené na podkladu současného vědeckého poznání. Není to poradna, kde pomáháme klientům sestavovat jídelní plán, ale můžeme doporučovat, jak pomocí potravin udržovat zdravý životní styl,“ vysvětlila činnost nové poradny její spoluzakladatelka Milena Matejovičová.
Do procesu poradenství budou zapojeni vědci a vědkyně i studující magisterského programu Potravinářství a výživa člověka. „Tito studenti mají znalosti o potravinách a jejich vývoji, i o fyziologii, genetice a metabolismu člověka. Díky poradně se seznámí s reálnými potřebami a požadavky klientů výživového poradenství a budou moct své znalosti aplikovat přímo v praxi,“ dodala Matejovičová.
Poradna bude fungovat on-line a bude dostupná pro každého, kdo bude mít o poradenství zájem. „Dotazy budeme distribuovat přímo k odborníkům, kteří se danou problematikou zabývají. Výjimkou budou lidé, kteří se na nás budou obracet s řešením zdravotních problémů. Takovým klientům budeme muset doporučit vyhledání pomoci nutričního terapeuta,“ vysvětlila Matejovičová. Poradna bude fungovat pod záštitou Společnosti pro výživu, jejímž posláním je mezioborová výměna odborných informací o výživě a potravinářství a jejich šíření k veřejnosti i státní správě.
V pilotním provozu se poradna spouští i prezenčně, ale pouze pro zaměstnance a studenty MENDELU. Poprvé budou moct využít její služby 31. října. „Budeme takovým komunikačním uzlem a novou platformou na MENDELU. Jsme také otevřeni spolupráci. Už jsme domluveni s kolegy z dalších fakult i účelových zařízení naší univerzity, se kterými se budeme podílet na přípravě popularizačních a školících akcí, ale i na vědeckých projektech s příslušnými výstupy,“ doplnil vedoucí ústavu technologie potravin Miroslav Jůzl. S on-line dotazy se mohou zájemci obracet na expertky a experty MENDELU už nyní na e-mailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
Zdroj: MENDELU, foto: ideogram.ai
