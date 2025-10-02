MENDELU spouští bezplatné online kurzy zaměřené na inovace a precizní medicínu
Brno, 18. října 2025 - Mendelova univerzita v Brně otevírá dva nové bezplatné online kurzy, které propojují vědu s podnikatelskou praxí a účastníkům nabízejí možnost osvojit si základy inovací a precizní medicíny. Rozvíjejí praktické dovednosti využitelné ve studiu, výzkumu i profesní kariéře. Kurzy jsou určeny studentům i akademickým a neakademickým pracovníkům a jsou ideální pro všechny, kteří chtějí rozšířit své obzory a přetavit nové znalosti do praxe. Kurzy vznikají v rámci evropského projektu InnovPrecMed podporovaného Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT) a vedeného Mendelovou univerzitou v Brně.
„Innovation Training Course seznámí účastníky s fungováním inovačního ekosystému, rozvíjí kreativní myšlení, a podporuje interdisciplinární spolupráci. Účastníci se také naučí lépe orientovat v evropské legislativě a získají dovednosti potřebné k tomu, aby lépe dokázali přetavit své nápady v konkrétní projekty s reálným dopadem,“ přiblížil Ondřej Mocek, koordinátor projektu za Mendelovu univerzitu v Brně. Kurz je vhodný zejména pro studující a pracovníky z oblastí biochemie, zemědělství a příbuzných oborů, zároveň však vítá všechny, kteří se chtějí hlouběji seznámit s principy fungování inovačního ekosystému.
Druhý kurz cílí spíše na studující a zaměstnance z oborů byznys, ekonomika, finance a příbuzných, přínosný ale je pro kohokoliv se zájmem o inovace ve zdravotnictví. „Kurz DeepTech Precision Medicine poskytuje komplexní úvod do rychle se rozvíjejícího oboru precizní medicíny – od základů lidské biologie přes využití umělé inteligence až po etické aspekty. Účastníkům a účastnicím přiblíží také příležitosti v biotechnologiích a biofarmaceutickém průmyslu,“ popsal Mocek.
Kurzy jsou čistě v angličtině a zdarma, jsou určeny pro studující i akademické a neakademické pracovníky, kteří se chtějí orientovat v inovacích či v biotechnologiích a rozšířit své mezioborové znalosti. Studium bude probíhat online, kurz je možné procházet flexibilně a vlastním tempem. Účastníci a účastnice, kteří kurz úspěšně dokončí do 31. 12. 2025, obdrží certifikát o absolvování. „Certifikát vydá EIT Higher Education Initiative (EIT HEI), což je oficiální orgán Evropské unie financovaný z prestižního programu Horizon Europe. Certifikát může účastníkům pomoci například na pracovním trhu, mohou si jej uvést ve svém životopise,“ uvedla Julia Daňková.
Absolventi a absolventky mají následně možnost zapojit se do mentoringového programu, který nabízí individuální podporu v oblastech inovací a podnikání.
Zdroj: MENDELU, foto: ideogram.ai
