Novou brněnskou naučnou stezku otevře komentovaná procházka
Brno, 15. září 2025 - Legendu o svatém Antonínovi z Padovy, příběh o místním preclíkáři i pravdu o pomníku zabité dívky, která byla ale ve skutečnosti muž – to vše shrnují panely nové interaktivní naučné stezky sv. Antoníčka vybudované za prostředky z participativního rozpočtu. Slavnostně se stezka otevře v úterý 16. září komentovanou prohlídkou.
„Cílem projektu byla interaktivní naučná stezka, která propojí stávající a budované relaxační prvky, zlepší přístupnost, orientaci a informovanost o oblasti v údolí sv. Antoníčka,“ popsala navrhovatelka Zuzana Řezáčová Lukášková.
Na naučnou stezku se dá vstoupit ze tří stran: od hřiště Ondřeje Sekory (Sadová), od dětského hřiště Pirátská loď (u restaurace Maníkova pizza) a od domu pro seniory na Lesné. Na 2,5 kilometrech vzniklo celkem pět interaktivních či edukačních zastavení a osm informačních panelů, které obsahují i hádanky nebo úkoly. Upravily se lesní cesty a doplnily různé relaxační prvky. V říjnu ještě proběhne výsadba stromů a instalace ptačích budek a krmítek.
„Přijďte si stezku vyzkoušet v úterý 16. září odpoledne spolu s realizačním týmem, který vám jednotlivé prvky okomentuje,“ zve radní pro oblast participace Petr Bořecký. „Sraz je v 16 hodin u naučného panelu na křížení ulic Zaječí hora a U Antoníčka. Nemusíte se nikde registrovat ani kupovat žádné vstupenky, akce je volně přístupná a vhodná pro všechny věkové kategorie. Pro děti budou připraveny i pracovní listy.“
Naučná stezka sv. Antoníčka patří k vítězným projektům participativního rozpočtu Dáme na vás z roku 2023. Realizace stála 4,3 miliony Kč.
Zdroj a foto: TIS MMB
