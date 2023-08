Stezka Chvála stromů turisty zavede ze Křtin až k nedalekému arboretu

Brno, 22. srpna 2023 - Naučná stezka Chvála stromů osázená nejen tuzemskými, ale i exotickými dřevinami začíná na náměstí ve Křtinách a končí v nedalekém křtinském arboretu. Trasa dlouhá přibližně dva kilometry je lemována lavičkami a naučnými tabulemi, stromy jsou opatřeny informačními visačkami. Turisty čeká na trase třináct zastavení, mezi třináctým zastavením a cílem, jímž je Arboretum Křtiny, vybudoval Školní lesní podnik Křtiny (ŠLP Křtiny) nový mostek a pěšinu, která příchozím umožní bezpečně dojít až k bráně arboreta.

„Zastavení jsou věnovaná jednotlivým rodům dřevin, a to bříze, habru, jasanu, dubu, javoru, jedli, smrku, jeřábu, lípě, buku, borovici, modřínu a směsi exot. Na každém stanovišti se nachází zhruba 10 různých druhů daného rodu, což je vynikající z edukativního hlediska. Druhy tak můžete na jednom místě srovnávat a zjišťovat rozdíly mezi nimi. Nově jsme stromy opatřili visačkami, z nichž se kolemjdoucí dozví český a latinský název dřeviny, čeleď a kde všude se můžou se stromem setkat. Nejlépe když si stezku každý, kdo rád chodí mezi stromy, projde osobně, navíc je to půvabná procházka ze Křtin nebo z arboreta, záleží odkud vyrazíte,“ popsala trasu správkyně arboret ŠLP Křtiny Petra Packová.

Školní lesní podnik přistoupil k dobudování a slavnostnímu otevření stezky po 15 letech. „Důvod je jednoduchý, aby stezka měla pro občany smysl, bylo třeba počkat, až výsadby odrostou a stromy budou natolik velké, aby výsadby byly stabilizované a na první pohled byl viditelný rozdíl nejenom ve tvarech listů, ale postupně i v habitu celých stromů,“ vysvětlil Tomáš Vrška, ředitel ŠLP Křtiny. Výsadba stromů na jednotlivých zastaveních byla zahájena na jaře roku 2008. Autorem prvotní myšlenky naučné stezky je loni zesnulý zahradní architekt Ivar Otruba. Ideu následně rozpracovali tehdejší studenti Zahradnické fakulty MENDELU v rámci ateliérové práce pod vedením Milána Rajnocha a ve spolupráci se Školním lesním podnikem Křtiny. Ti také podle plánu stromy postupně vysadili.

Stromy byly po celou dobu pod odborným dohledem. V rámci výuky se na plochy vydávali studenti MENDELU, kteří každoročně prováděli inventarizaci a vyhodnocení výsadeb, případně jejich doplnění. Na pohled zajímavé soubory stromů přitahovaly i pozornost kolemjdoucích. „Co tady ale chybělo, byly panely, z nichž by se lidé o daných stromech dozvěděli leccos zajímavého. To se teď změnilo, navíc jsme zvolili formu, která je čtivá a zábavná. Čtenář se například dozví, jaké vlastnosti má dřevo stromu, který má před sebou, k čemu se hodí listí či plody nebo jak dané dřevo využívali naši předkové. A pokud by chtěl někdo přece jen spíše encyklopedické znalosti, stačí, když si načte na každém panelu QR kód,“ popsala panely na stezce Packová.

Stezka až do letošního roku neměla dořešený příchod k Arboretu Křtiny. „Na stezce je potřeba překonat protékající potok, což jsme vyřešili dřevěným mostkem, který v krajině působí velmi přirozeně. Poslední část cesty vede podél frekventované komunikace. Nakonec zvítězila varianta posunout původní plot arboreta o několik metrů a podél silnice postavit dřevěnou zábranu. Dostatečně široký průchod, který vznikl, jsme vysypali dřevní štěpkou,“ popsala Jitka Fialová z Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny LDF, která se na realizaci stezky podílela.

Zdroj a foto: MENDELU