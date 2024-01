Kdo zodpovídá za padající sníh a led ze střech budov?

Brno, 15. prosince 2023 – Sněhová nadílka trápí během zimy nejen chodce a řidiče, ale také majitele budov. Zejména vlastníci domů mají přes zimu celou řadu povinností, které se nevyplatí zanedbat. Kdo za úklid sněhu, který může ohrožovat zdraví lidí i majetek, zodpovídá a v jakých případech může zasáhnout i třeba armáda? A co dělat, když vám vznikne škoda?

Pokud napadne a leží sníh, znamená to pro majitele a správce budov starosti. Na střechách domů se často nakupí značné množství mokrého sněhu. Pokud následně začne mrznout, mohou vznikat rampouchy. S oblevou pak sníh a led ze střech padají, a to je nebezpečné jak pro chodce, tak i pro podél domů stojící automobily.

„Majitel pak musí zajistit bezpečnost svého objektu, aby případné masy sněhu padající ze střechy domu nezpůsobily škodu na majetku nebo zdraví. Největším rizikem pak jsou rampouchy a zmrzlé sněhové plochy, které mohou vážit i desítky kilogramů,“ říká Jan Dzúr ze společnosti Kärcher.

Za zabezpečení zejména střech ale i dalších součástí budov od padajícího sněhu či ledu zodpovídá vlastník nemovitosti nebo jeho správce. Jedná se o povinnost, kterou se vyplatí nepodcenit, protože následky mohou být velmi nákladné nebo až fatální. I případná právní odpovědnost za způsobené škody na majetku i zranění je také na majiteli objektu. Tento problém za majitele domu tedy určitě neřeší technická správa či technické služby daného města či obce.

„To se děje, ale v našich městských podmínkách pouze výjimečně. V případech rozsáhlé kalamity, kdy nejenže hrozí velké nebezpečí, ale je i riskantní jakýkoli neprofesionální zásah. V takovém případě zasahují i hasiči a při opravdu extrémní kalamitě může zasahovat i armáda,“ doplňuje Jan Dzúr ze společnosti Kärcher.

Úklid chodníků: Obec versus vlastník nemovitosti

„Chodník je podle zákona součástí stavby komunikace, případně samostatnou stavbou, jež je součástí pozemku, na kterém se nachází. Protože je mnoho chodníků v městech a obcích právě v jejich vlastnictví, patří mezi jejich povinnosti zajistit odklizení sněhu či zmírnění závad ve schůdnosti. Odpovědnost v tom případě má obec,“ říká Jan Dzúr ze společnosti Kärcher.

Jinak je to ale u chodníku k domu. Za tento chodník naopak odpovídá jeho vlastník. Což může být také obec, ale často tomu tak není. Nejčastěji to bývá soukromý majitel, firma nebo instituce, SVJ nebo bytové družstvo.

Nejen schody do domu, ale také bezprostřední prostor před vstupem do něj, jsou plně v odpovědnosti majitele objektu. Jedná se o prostor, se kterým se dostane osoba při východu z objektu poprvé do kontaktu. A ten musí být uklizen tak, aby byl bezpečný a zbavený sněhové pokrývky a náledí.

Co dělat, když vám vznikne škoda

V případě, že vám vznikne škoda způsobená sněhem či ledem, odborníci doporučují následující postup. Určitě nezapomeňte vše nafotit, a to nejen místo události, ale i stav objektu a samotné poškození, ať už se jedná o škodu na majetku nebo zranění. Zapište si také čas, kdy ke škodě došlo, pokud možno zajistěte svědky, ideálně si na ně vezměte kontakt pro další komunikaci. Pokud jsou škody na majetku nebo na zdraví vážnější, neopomeňte přivolat policii, která o události vyhotoví oficiální záznam. Škodu pak bezodkladně nahlaste pojišťovně.

