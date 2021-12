V Brně začíná jezdit flotila nových trolejbusů od Škoda Transportation

Brno, 14. prosince 2021 – První vozidla z flotily nových trolejbusů dodala na přelomu listopadu a prosince do Brna plzeňská skupina Škoda Transportation. Dopravní podnik města Brna (DPMB) získá od předního evropského výrobce vozidel pro hromadnou dopravu celkem 40 velkokapacitních vozů typu Škoda 27Tr na základě kontraktu podepsaného začátkem letošního roku.

Aktuálně Škodovka předala třináct nových vozidel a do konce roku jich přibyde dalších sedm. Nová ekologická vozidla rozšíří ve městě flotilu nízkopodlažních vozů a budou operovat ve městě s nejhustější sítí trakčního vedení pro trolejbusovou dopravu v České republice. Celková hodnota kontraktu na 40 trolejbusů je 478 milionů korun a všechny vozidla budou dodána do konce roku 2022. Skupina Škoda Transportation je součástí Skupiny PPF.

„Trolejbusy jsou pro mnoho měst v tuzemsku i v Evropě důležitým dopravním prostředkem, který pomáhá dlouhodobě snižovat emise v dopravě. Těší mě, že také Brno jde cestou rozvoje a modernizace tohoto typu dopravy,“ říká Tanya Altmann, Senior Viceprezident pro Bus Mobility Solutions ve skupině Škoda Transportation.

„Snižování emisí ve městě a ekologizace městské hromadné dopravy jsou prioritou vedení města. Trolejbusová doprava je spolu s tramvajovou příkladem přepravy šetrné k životnímu prostředí. Vedle hledání nových řešení, jako je například vodíkový pohon, budeme dál klást důraz na obnovu vozů v elektrické trakci. Pevně věřím, že se dopravnímu podniku podaří dovést do konce i další plánované zakázky na nákup trolejbusů a do konce roku 2023 dojde ke kompletní výměně trolejbusů z 80 a 90. let za nové,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Dlouhodobě se nám nedařilo pořídit nové vozy, jimiž bychom nahradili nejstarší trolejbusy. Poslední větší obnova vozového parku této trakce proběhla v roce 2015, kdy jsme koupili třicet vozů typu 31Tr. O to větší je naše radost z uskutečněného nákupu dvaceti trolejbusů Škoda 27Tr, ke kterým v příštím roce přidáme dalších dvacet. Naše plány tím ale nekončí, věříme, že rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže nám dá zelenou k nastartování projektu montáže nových trolejbusů u nás v podniku a podaří se nám pořídit i krátké trolejbusy,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Obyvatelé a návštěvníci moravské metropole se mohou těšit na moderní velkokapacitní vozidla o délce 18 metrů, z nichž každé pojme více než 120 cestujících. Cestující jistě ocení komfortní výbavu, kompletní klimatizaci vozu i moderní informační a kamerový systém. Nové trolejbusy v Brně nahradí starší typy ve vozovém parku dopravního podniku. První vozy předala skupina v listopadu letošního roku a dodávky budou postupně pokračovat i v příštím roce.

Trolejbusy typu Škoda 27Tr jsou oblíbené a jezdí již v Českých Budějovicích, Chomutově, Ostravě, Plzni, Rize, Sofii, Ústí nad Labem, Zlíně a Žilině.

Skupina Škoda Transportation je největším evropským výrobcem trolejbusů. Za 85letou historii výroby trolejbusů dodala na tuzemský i zahraniční trh více než 14,5 tisíce trolejbusů. České trolejbusy jezdí ve zhruba třiceti zemích světa – v Evropě, Asii a v severní Americe.