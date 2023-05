Dáme na vás 2023: Brňané podali do participativního rozpočtu 138 projektů

Brno, 17. května 2023 - Celkem 138 projektů za více než čtvrt miliardy – to je výsledek letošní první fáze projektu Dáme na vás. Brňané mohli své nápady do sedmého ročníku participativního rozpočtu přihlašovat do pondělí 15. května, podporu ostatních obyvatel města však sbírají až do 31. května.

„Jsem rád, že i letošní ročník potvrdil zájem Brňanů o participativní rozpočet Dáme na vás. Aktivní přístup a dlouhodobě vysoký počet přihlašovaných projektů, kterými chtějí obyvatelé zlepšit svoje město, je nepochybně dokladem oblíbenosti Dáme na vás. Společně tak vytváříme prostředí, ve kterém občané designují a vylepšují naše město,“ uvedl radní pro participaci Filip Chvátal.

Některé podané projekty v participativním rozpočtu už mají podporu veřejnosti v podobě alespoň 300 „líbí se mi” na webových stránkách nebo 50 podpisů na podpisovém archu. Další projekty zveřejněné na webových stránkách paro.damenavas.cz ještě na podporu čekají, a to až do 31. května.

Právě ty projekty, které získají dostatečnou podporu od lidí, budou následně posuzovány z hlediska své realizovatelnosti příslušnými odbory i městskými částmi a mají šanci postoupit do závěrečného hlasování. To se odehraje v listopadu a město realizuje tolik projektů s nejvíce hlasy, kolik se vejde do částky 35 milionů korun.

Možnost aktivně se podílet na zlepšování svého města mají Brňané díky participativnímu rozpočtu Dáme na vás od roku 2017. Z předešlých ročníků participativního rozpočtu Dáme na vás byly již realizovány téměř čtyři desítky různorodých projektů za celkem 75 milionů korun, naposledy například pumptrack a parkour v Medlánkách nebo hřiště v Zamilovaném hájku.

