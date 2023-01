Darované kelímky přinesly v Brně téměř tři miliony Kč pro potřebné

Brno, 8. ledna 2023 – K adventnímu času neodmyslitelně patří pomoc bližním, charita a dobré skutky. Brňané i návštěvníci města letos ukázali, že mají srdce otevřená – jednoznačně to potvrdil první ročník jedinečného dobročinného projektu Daruj Kelímek. Takřka tři miliony korun za vybrané kelímky nyní putují k 18 neziskovým organizacím. Symbolické šeky s vybranými částkami si 6. ledna v 13.00 hodin na Moravském náměstí u Jošta převzali všichni zástupci zúčastněných organizací. Kromě darování kelímků mohli lidé přispívat i na transparentní účet.

Projekt vymysleli a spolek Daruj Kelímek založili tři tradiční prodejci nápojů z vánočních trhů Ondřej Šibřina, Adam Vodička a Ondřej Reich. Na realizaci se dále podílela městská část Brno-střed a TIC BRNO. Cílem organizátorů bylo poskytnout návštěvníkům brněnských adventních trhů prostor pro darování a pomoc charitativním organizacím. Princip projektu je velmi jednoduchý, funguje na základě systému vratných kelímků. Lidé se mohli rozhodnout, zda po dopití nápoje kelímek vrátí a zálohu 50 korun si vezmou zpět, nebo ji věnují jednomu z osmnácti vybraných charitativních záměrů. „Jsme nadšení z výsledků sbírky. Moc bych si přál, aby se z darování kelímků stala nová brněnská tradice. Necelé tři miliony v prvním ročníku jsou skvělý výsledek a věřím, že je velká šance, aby se z toho tradice stala,” uvedl za autory nápadu Ondřej Šibřina.

Stánky, na kterých mohli lidé od 25. listopadu kelímek darovat, byly k dispozici na Zelném trhu, náměstí Svobody a na Moravském náměstí. Městská část Brno-střed poskytla právní podporu při přípravě projektu, zajistila stánky a také jejich provoz. „Vypadá to, že se nám podařilo najít cestu, díky které darují i lidé, kteří běžně mezi dárce nepatří. Za neméně důležitý přínos akce považuji i to, že se velká část veřejnosti seznámila s aktivitami 18 dobročinných organizací. Věřil jsem, že lidé mají srdce na pravém místě, a to se potvrdilo. Za zmínku určitě stojí i příspěvek na transparentní účet od žáků ze základní školy z Pohořelic, je moc pěkné, že k pomoci bližním jsou vedeny i děti,” za městskou část Brno-střed zhodnotil projekt tajemník Petr Štika.

Do každodenního provozu tří stánků pro výběr kelímků se zapojilo téměř 70 dobrovolníků a brigádníků, kteří odpracovali více než 1400 hodin. Vybralo se celkem více než 57 000 kelímků a celková vybraná částka včetně příspěvků na transparentní účet dosáhla 2 856 750 korun. Nejštědřejším dnem adventních trhů byla sobota 17. prosince, kdy návštěvníci trhů darovali prostřednictvím kelímků 190 300 korun.

Organizátoři i partneři věří, že z jedinečného charitativního záměru vytvoří další tradici a neodmyslitelnou součást Brněnských Vánoc. Nebrání se ani myšlence stát se inspirací pro ostatní. „Brno bylo prvním městem u nás, které zavedlo vratný systém obalů na vánočních trzích. Projekt Daruj Kelímek je jeho velmi smysluplným rozšířením a jsem ráda, že jsme jeho součástí. Dobročinnost a pomoc potřebným jsou součástí Brněnských Vánoc, které jsou oblíbenou a masově navštěvovanou akcí, a mohou tak pomáhat opravdu významně,“ shrnula Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Projekt fungoval díky dobré spolupráci a vzájemnému sepjetí lidí, které o Vánocích baví rozdávat radost. „Rádi bychom poděkovali zapojeným partnerům, bez nichž by nemohlo dojít k hladkému průběhu celé akce. Ať již vedení městské části Brno-střed, které zajistilo provozní záležitosti, TIC BRNO, které pomohlo s marketingem, dodavateli vratného systému NICKNACK, agentuře PROMOPLANET, dodavateli pokladního systému Dotykačka či autorizovanému prodejci vozů Ford CARent,” doplnil za spolek Daruj Kelímek Adam Vodička.

Zdroj a foto: TIC BRNO