Benefiční koncert na Melodce pomůže dětským onkologickým pacientům

Brno, 13. září 2022 - Jeden z nejvýznamnějších slovenských DJs a producentů současnosti, FVLCRVM, opět zavítá do Brna. V květnu to bylo kvůli speciální AV show, tentokrát Štefan Královič přijede díky výjimečnému projektu, jehož výtěžek bude v plné výši věnován Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek Brno.

Dalšími tahouny večera jsou čeští mistři v psychedelic/indie-popu, Ghost of You. Parta sehraných sympaťáků, která odehrála velké množství koncertů nejen doma, ale i na mezinárodní scéně, se vrátí do rodného města kvůli pomoci dobré věci.

Jako support se na benefici představí mladá talentovaná kapela On the Roof, která ve své tvorbě mísí prvky indie-popu, jazzu či dokonce math-rocku. Na jejich koncertech tak vzniká jedinečný celek se zajímavou energickou atmosférou, která vtáhne všechny posluchače. Koncert otevře domácí úderka tryo. Tvorba této nejmladší kapely večera představuje něžnou syntézu shoegaze, indie a psychedelie. To vše je mimo jiné zachyceno na jejich loňském debutovém albu s názvem Sustainable gardening.

Předprodej probíhá od 1. 9. přes platformu smsticket. Dolní limit vstupného v předprodeji představuje 300 Kč, od 1. 10. se zvýší na 400 Kč a na místě bude minimální suma 450 Kč. Libovolnou vyšší částkou lze v případě zájmu přispět přímo při koupi vstupenek, na účet NF (3503770297/0100, VS: 211022) nebo přímo na místě do označených kasiček.

Tento benefiční koncert je ojedinělý počin, ve kterém se všechny kapely i klub za účelem pomoci zříkají běžných honorářů. Akce je připravována absolvujícím studentem hudební produkce na HF JAMU v Brně.

Koncert se uskuteční 21. 10. 2022 v Hudebním klubu Melodka v Brně. Začátek akce bude v 19:00.