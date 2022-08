Brněnská zoo nově představí i zmije a užovky

Brno, 31. července 2022 - Na dva nové zástupce hadí říše se mohou od konce července podívat návštěvníci brněnské zoo. V esíčku za hlavním vstupem byla otevřena expozice zmijí obecných (Vipera berus) a užovek hladkých (Coronella austriaca).

„Zmije a užovky si určitě najdou své fanoušky. Zvláště pro děti jsou hadi oblíbenými zvířaty. Lidé a hadi vedle sebe žijí prakticky odjakživa, a přitom jsou hadi opředeni řadou mýtů a pověr. Potkat klubko hadů v přírodě už není tak jednoduché jako před lety. Přitom jsou hadi důležitou součástí ekosystému. Nová expozice by tak kromě pozorovatelského zážitku měla přispět i k osvětě,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

„Lidé si pletou se zmijí i jiné hady, často právě užovku hladkou, proto jsme se rozhodli ukázat všem zájemcům názorné srovnání v sousedících expozicích. Navíc je zmije velmi charismatický druh vzbuzující spoustu emocí. Dalším důvodem pro chov zmijí a užovek je větší atraktivita expozice Žijí tu s námi, kde se nová terária nachází,“ vysvětlil ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

Kromě rozdílů ve vzhledu jednotlivých druhů je na první pohled patrné i jiné prostředí v expozicích. „Ty se snaží věrně představit některé z obývaných biotopů podle toho, kde je možné oba druhy ve volné přírodě najít. Zmije obývá vlhčí expozici se stinnými místy, zatímco užovka hladká je druh velmi rozšířený, ale bez významnější vazby na vodu. Jejím domovem jsou suché stráně, meze, louky, řídké lesy, lomy a další otevřená stanoviště,“ uvedl kurátor chovu plazů v Zoo Brno Petr Šrámek.

Zmije obecná je druh vyšších a středních poloh, had, který obývá i hřebenové partie našich nejvyšších hor. Zejména v nižších polohách ji můžeme najít na vlhčích biotopech, jakými jsou okraje rybníků či podmáčené louky. Areál zmije končí těsně u Brna s tím, jak mizí poslední kopce Drahanské vrchoviny (Moravského krasu), dále na jih v otevřených nížinách a úvalech se již nevyskytuje.

Ke zmijím se váže řada zajímavostí. Například to, že nekladou vejce, ale rodí živá mláďata, kromě toho je u nich také patrný pohlavní dimorfismus. Samci a samice jsou zbarveni rozdílně (samci mají výraznější barvy), samci jsou rovněž menší než samice, a přesto mezi sebou o samice bojují (běžně jsou samci větší a bojují o menší samice).

„Na našem území se vyskytují v několika barevných formách, a to od cihlově červené až po zcela černou (bez viditelné typické klikaté hřbetní čáry). Zmije je, stejně jako ostatní druhy, zcela neútočný had, který kouše pouze v sebeobraně při přímém ohrožení (může se jednat o nevědomé přišlápnutí či sevření do ruky). Její nebezpečnost je často zveličována. I když se jedná o nejjedovatějšího českého živočicha, až na extrémní výjimky nekončí kousnutí (tedy uštknutí) zmijí smrtí. Jed nemusí být při kousnutí vyloučen vůbec, nebo pouze velmi málo. Had toto množství vědomě ovládá, jeho produkce je totiž náročná a je tak snaha s ním šetřit,“ doplnil Šrámek.

Dvojexpozice zmijí a užovek se začala stavět v říjnu loňského roku. Náklady na dokončení dosáhly částky asi 737 tisíc korun, z toho město Brno přispělo sumou 160 tisíc korun.

Foto: Roman Kočí