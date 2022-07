Multiplex Cinema City v Olympii přináší na Moravu první sál s filmovým formátem 4DX

Brno, 15. července 2022 - Slavnostní znovuotevření zrekonstruovaného multiplexu Cinema City v brněnské Olympii proběhlo 13. července. Od toho data si brněnští návštěvníci mohou film užít pokaždé jinak, a to i ve speciálních formátech, které jsou první na Moravě. „Brno je pro nás důležitou lokací, máme proto radost, že zde můžeme našim divákům dopřát ten nejlepší filmový zážitek v našem momentálně nejmoderněším multiplexu.“ uvedla při slavnostním znovu otevření Lenka Tichá, marketingová manažerka Cinema City.

Své první kino otevřela společnost Cinema City již před 92 lety v izraelské Haifě. Na český trh vstoupila v roce 1999 a od té doby přináší českým divákům ty nejmodernější technologie. Společnost Cineworld Group aktuálně provozuje 752 kin v 10 zemích světa, disponuje 9 197 sály a ročně obslouží až 300 milionů zákazníků.

V Brně budou mít od teď diváci možnost užít si filmy s multi-prostorovým ozvučením Dolby Atmos či ve formátu 4DX. Vítr ve vlasech při divoké jízdě na motorce, bublinky při prozkoumávání hlubin oceánu, mlha uprostřed tajemného lesa, hromy a blesky v nelítostné bouři, mírné údery do zad a hýždí při rvačce a spoustu dalšího čeká návštěvníky Cinema City v OC Brno Olympia ve speciálním filmovém formátu 4DX, který diváka naprosto vtáhne do filmového dobrodružství a nepustí. „Díky tomuto formátu můžeme divákům dopřát možnost výběru a další rozměr filmové zábavy. Plánujeme v tomto speciálním formátu uvést filmové hity jako například nový animák DC Liga Supermazlíčků, akční snímek Bullet Train, drama Bestie a další,” říká Lenka Tichá. Navíc brněnské kino disponuje ve standardních sálech novými ergonomicky tvarovanými sedačkami vyrobenými z ekologické kůže s možností upravení zádové opěrky pro co nejvyšší pohodlí.

Technologie 4DX má dvě základní části. První z nich je speciálně přestavěný a upravený sál, ve kterém je specifický systém větráků, světel, zařízení pro tvorbu mlhy, bublin a sněhu. Nejdůležitějším prvkem kinosálu jsou 4DX sedačky pro pohyb do všech směrů, v nichž je zabudovaný subwoofer pro tlakovou simulaci nárazů a další efekty jako jsou vůně nebo voda. V podlaze sálu je instalována ocelová konstrukce, která mění celý sklon hlediště, čímž se dynamika pohybu značně umocňuje. Podlaha a stěny i sedačky jsou osazeny množstvím ovladačů, které celý systém spojují a vedou do řídící projekční kabiny a do technického zázemí, kde se ukrývají tlakové nádoby s vodou, vzduchem a s vonnými esencemi. Podle přesně naprogramovaných instrukcí, takzvaných motion dat, která jsou ve stoprocentní synchronizaci s filmem, jsou během projekce do sálu posílány pokyny, kdy má systémem proudit voda, vítr nebo vůně nebo pohyb sedaček. Druhá a technicky nejnáročnější část s důrazem na maximální přesnost a načasování je přídavná 4DX stopa, která doplňuje stopu pro zvuk a obraz filmu na plátně.

Dalším speciálním formátem, který si mohou diváci v Brně užít jsou 3 sály s multi-prostorovým ozvučením Dolby Atmos. Tato technologie je vlajkovou lodí společnosti DOLBY. Jedná se o špičkové ozvučení celého sálu za pomoci desítek reproduktorů. Dolby Atmos může pracovat až se 128 samostatně ovládanými reproduktory a zajistit tak naprosto dokonalý multi-prostorový zvuk.