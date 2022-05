Vaňkovka bude hostit putovní festival jídla Yummy Yummy

Brno, 19. května 2022 – Napříč všemi kontinenty provede milovníky dobrého jídla festival Yummy Yummy, který se uskuteční 21. a 22. května v prostorách u Galerie Vaňkovka. Akce, za kterou stojí pořadatelé Burger Street Festivalu, představí gastronomické speciality i extrémní jídlo.

K nákupnímu centru Galerie Vaňkovka dorazí v rámci festivalu Yummy Yummy patnáct street food makerů, které pořadatelé vybírali tak, aby měli návštěvníci příležitost vyzkoušet pochutiny ze všech koutů světa. „Nabídku jsme se snažili vyvážit. Díky zkušenostem z Burger Street Festivalu jsme samozřejmě nejsilnější v tomto sortimentu, ale tentokrát jsme chtěli dát prostor i jiným světovým kuchyním,“ vysvětluje princip festivalu organizátor Bedřich Snášel.

Ani burgery tak na festivalu chybět nebudou. Mleté maso zde bude grilovat brněnský Pablo EscoBar, Sborovna či hradečtí Choosy Fresh Choice, které doplní koncept Burger Ya. Personálně je tento podnik propojený také se značkou Sushi Ya, jež na festival přiveze skvělé japonské sushi. Asijskou linku bude na festivalu dále reprezentovat i brněnské bistro Little Saigon zaměřené na vietnamskou kuchyni, indický sortiment nabídne LAZIZ Indian Street food. Latinskou Ameriku do Brna přiveze Tacos Truck a výrobci sladké smažené speciality Buenos Churros.

Exotický street food se však dá najít i v Evropě. Brněnští Langosh Brno na festival dovezou českou „pouťovou“ klasiku původem z Maďarska. „Kdo se ale bojí, nebo naopak těší, že dostane obvyklou verzi s česnekem, eidamem a kečupem, bude překvapený. Tyto langoše jsou dokonale ochucené a jejich tvůrci je vyladili do různých stylů,“ vysvětluje Bedřich Snášel. Největší belgický vývozní artikl – pravé hranolky – pak nabídne brněnský podnik The Immigrant pod vlastní značkou The Immigrant Fries. Domácí kuchyni bude na festivalu reprezentovat především pití. Pivo totiž přivezou z oblíbeného Líšeňského pivovaru, víno dodá bzenecký Vinný dům.

Na festivalu se bude mlsat, na své si přijdou i zájemci o extrémní kuchyni

Milovníci sladkého si budou moci pochutnat na makronkách od Judyth Sweet Art nebo na rolované zmrzlině Easy Rolls, kterou výrobci připravují přímo před zraky návštěvníka. Ten si jen vybere ingredience a zmrzlina z nich vznikne během pár minut na chladicí desce. Tentýž podnik zároveň nabídne i zapečenou zmrzlinu. Vafle doplněné spoustou sladkých ingrediencí pak budou k dostání u Mona’s Sweet Truck.

Pro ty, kteří rádi experimentují, pořadatelé přichystali stánek se smaženými červy a představí se i Kimchiclub, jenž jedlíkům nabídne tradiční kvašenou zeleninu oblíbenou v Asii. Na vybraných stáncích bude připraveno pohoštění také pro ty, kdo neholdují masu nebo třeba nemohou lepek. „I burgermakeři tradičně nabídnou vegetariánské burgery a také bezlepkové bulky vhodné pro celiaky,“ uzavírá Bedřich Snášel.

Festival se koná v sobotu 21. a v neděli 22. května vždy od deseti hodin. V sobotu je konec naplánován na 21:00, v neděli o hodinu dřív. Vstup je zdarma.