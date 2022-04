Nejen do práce se lidé v Brně mohou projet na sdíleném kole zdarma

Brno, 13. dubna 2022 - Od 11. dubna si lidé v Brně budou moci půjčit sdílená kola dvakrát denně na třicet minut zdarma. Město, které tuto službu pomohlo financovat, tak chce podpořit cyklistickou dopravu. Chystají se také nová opatření, která zajistí větší komfort a bezpečnost při cestách na kole. A Brno je letos generálním partnerem akce Do práce na kole.

„Ne každý má možnost využívat vlastní kolo, a proto je tu bikesharing neboli sdílení kol. Abychom nejen sdílené cestování, ale cyklistickou dopravu obecně více podpořili, zavádíme od dnešního dne ve spolupráci se společnostmi Nextbike a Rekola možnost půjčit si kolo dvakrát denně na půl hodiny zdarma. Statistiky naznačují, že většina jízd po městě trvá do patnácti minut, další čtvrthodinu mohou lidé vnímat jako rezervu. Chceme, aby si mohli svoji jízdu užít v klidu a aby měli dostatek času na správné zaparkování kola. Věříme, že lidé budou zodpovědní a nebudou kola odkládat na místech, kde tvoří nebezpečnou překážku. K umístění kol máme v Brně stojany, označená místa na vozovce nebo virtuální parkovací místa,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková. Podle ní město akci podpoří částkou 2 miliony korun. Služba by měla být dostupná od 11. dubna až do vyčerpání této částky.

K bezplatné projížďce na sdíleném kole se stačí zaregistrovat v aplikaci poskytovatele a poté postupovat jako při běžné výpůjčce. Na kole je možné jet i déle než půl hodiny, rozdíl se uživatelům zaúčtuje při ukončení jízdy. Možnost jezdit zdarma nebude užitečná pouze pro cyklisty, ale také pro město. To totiž po skončení akce vyhodnotí získaná data a zjistí, kam lidé na kole často jezdí a na která místa v Brně se má při plánování cykloopatření prioritně zaměřit. Cenná data tak umožní budoucí zlepšování infrastruktury a zajistí v budoucnu cyklistům bezpečnější a pohodlnější průjezd městem.

Město se také v letošním roce zapojí do celostátní výzvy Do práce na kole jako generální partner pro Brno. „Zapojit se mohou dvou- až pětičlenné týmy nebo jednotlivci. Cílem je zvládnout v květnu co nejvíce kilometrů na kole, koloběžce, bruslích nebo i pěšky. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích – pravidelnost týmu a zelené kilometry jednotlivců. Magistrát navíc svým zaměstnancům uhradí startovné a uspořádá snídani pro cyklisty na Dominikánském náměstí. Bude také soutěžit o titul Cyklozaměstnavatel roku a Cykloměsto. Chceme tím ukázat, že na cyklisty nezapomínáme a podporujeme je, ačkoli budování opatření pro ně jde pomaleji, než by si přáli,“ vysvětlil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

V nejbližší době se cyklisté mohou těšit zejména na podjezd na Hladíkově, který jim umožní bezpečně překonat frekventovanou čtyřproudovou silnici. V místě už byly vykáceny stromy a vytyčeno staveniště, nyní zde začaly výkopové práce.

V plánu je toho ale mnohem více. „Prověřujeme možnost vybudování podjezdu na Křenové, budou se realizovat vítězné projekty z participativního rozpočtu. V rámci protipovodňových opatření vzniknou podjezdy na Vídeňské nebo Renneské, připravujeme i cyklopruhy, úpravu značení atd.,“ doplnil Petr Kratochvíl.

Zdroj: Tiskové středisko MMB