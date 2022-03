Benefiční koncert na Svoboďáku podpoří děti z Ukrajiny

Brno, 12. března 2022 - Benefiční koncert na pomoc dětem z Ukrajiny, které uprchly se svými rodinami před válkou, se uskuteční ve středu 16. března od 16 hodin na náměstí Svobody v Brně. Pořadateli jsou Jihomoravský kraj a město Brno. Na akci zahrají bez nároku na honorář David Koller, Tomáš Klus, Emma Smetana, Kapitán Demo, Mucha, DJ Messer nebo Tom Holič. Moderován se zhostí Adéla Elbl.

V průběhu koncertu budou moci návštěvníci zasílat finanční příspěvky prostřednictvím QR kódu na sbírkový účet Charity ČR, na místě budou i zapečetěné kasičky.

„Koncert má dvě roviny. Každý, kdo přijde, dá najevo, že za Ukrajinou stojíme a stát budeme. A současně chceme pomoci těm nejzranitelnějším, na které agresivní barbarská válka dopadla. Všechny vybrané peníze půjdou na pomoc ukrajinským dětem,“ řekl jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Celý výtěžek akce půjde na pomoc dětem do partnerského města a regionu na Ukrajině - do Charkova a do Lvovské oblasti.

„Dostat na jedno pódium v tak krátkém čase tolik hudebních hvězd se jen tak nepodaří. Doufám, že návštěvnost a především vybraná částka tomu budou odpovídat. Po zkušenosti z benefičního koncertu z minulého týdne pořádaném Městským divadlem Brno chceme přidat další pokladničku, protože jedna málem nestačila, a zvyšujeme také částku, kterou lze poslat prostřednictvím QR kódu, ze 100 korun na 300,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Zdroj: JMK