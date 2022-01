Zoo Brno nabízí zimní zážitky: Setkání s varanem komodským a kusu liščím

Brno, 14. ledna 2022 - Pokud se chcete blíže seznámit se zvířaty brněnské zoo a podílet se na speciální péči o ně, je pro vás ideální aktuální nabídka zimních zážitkových programů. V rámci nich se můžete setkat s varanem komodským nebo kusu liščím. Přibližně hodinový zážitek je vzhledem k respektu ke zvířatům i obecné bezpečnosti bezkontaktní. I tak si užijete blízkost těchto exotických druhů a přímo si vyzkoušíte práci chovatele. Po skončení programu můžete v zoo strávit zbytek dne individuální prohlídkou dalších částí areálu zoologické zahrady.

Varani komodští jsou největšími suchozemskými ještěry a právem jsou nazýváni komodští draci. Jedná se o silná a inteligentní zvířata, která si ráda hrají a prozkoumávají okolí. Proto je v lidské péči důležité, aby měli neustále nové podněty. Během tohoto zážitku pomůžete pracovníkovi zoo s tvořením enrichmentových (herních) prvků pro našeho samce varana komodského a s úpravou jeho expozice. Zážitek začíná vstupem do zázemí, přivoláním varana do manipulačního boxu a následuje vstup do jeho expozice a realizace naplánovaných prvků. Pokud chcete přinést varanovi dárek, přineste jakékoliv kuchyňské koření (skořice, bazalka, hřebíček, apod.)

„U těchto zážitkových programů se snažíme o spokojenost na obou stranách. Proto je děláme formou enrichmentu, který je atraktivní nejen pro návštěvníka, ale obohacuje i život daného zvířete v lidské péči. Plníme tak jedno z důležitých poslání zoologických zahrad,“ komentovala animátorka Zoo Brno Adéla Šindelářová.

Kusu liščí jsou australští vačnatci s noční aktivitou. Proto je po většinu dne nespatříte – den totiž tráví spánkem ve své budce. Budí se jen výjimečně, zejména během krmení. V tuto dobu se nejen krmí a uklízí expozice, ale chovatel se věnuje i kondičnímu tréninku kusu. Kondiční trénink slouží výhradně k obohacení života kusu a je využito pouze pozitivního posilování. Kusu se netrénují za účelem pobavení návštěvníků, ale kvůli jejich mentální i fyzické kondici. Během tohoto zážitku budete mít jedinečnou možnost vstoupit do expozice kusu liščích v doprovodu zaměstnance zoo a přímo se účastnit targetového tréninku kusu.