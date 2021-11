Zkraťte si čekání na Ježíška v Lužánkách

Brno, 29. listopadu 2021 – Kde si děti vykoledují mikulášskou nadílku? Kde rodiny s dětmi mohou tvořit ozdoby, věnce nebo dárky? A kam mohou vyrazit za vánoční atmosférou, zvyky, betlémem, do divadla na pohádku a na vánoční interaktivní procházky? Lužánecká pracoviště v Brně nabízí pestrý program od první adventní neděle až do příchodu Ježíška. Letošní novinkou je vánoční edice tvořivých balíčků na e-shopu a soutěž!

K Vánocům v SVČ Lužánky odjakživa patří radost z tvoření a vlastního výrobku. Zájemci mohou sdílet nadšení v dílnách od 26. listopadu do 18. prosince! Vyrobí si ozdoby pomocí Tiffany Vitráže a ze skleněných perliček z Poniklé, bude se drátovat a připravovat oblíbené adventní věnce na Latě, na Louce a na Lesné. Pro ty, co rádi tvoří v pohodlí domova, jsou na e-shopu balíčky s kompletním materiálem a návody, například dřevěný svítící stromeček, vánoční hvězda s LED světýlky nebo plstěný pískací medvídek.

“Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, přišel s čertem na koláč.” Jakou další znáte říkanku nebo písničku? Připravte se s dětmi na Mikuláše, čerta a anděla, které potkáte na Lince ve Starém Lískovci a na Lesné. Držíme palce, ať dostanete dobroty místo uhlí! Chystá se také interaktivní mikulášská procházka ve Wilsonově lese od 3. do 12. prosince.

Tradičně největší akce bude v pracovišti Lidická. Vánoce v Lužánkách nabídnou dílny, zvyky, koncert a betlém, a to v sobotu 18. prosince. Děti zažijí předvánoční přespávačku s pečením cukroví, hrami a nočním překvapením. Čekání na Ježíška si mohou děti i dospělí zkrátit taky na procházce v Žabovřeskách, kde se bude přispívat Dětskému domovu Dagmar, také na divadelních představeních, Kluzišti Lesná a soutěží. Hledají se ideální Vánoce, jak si je představujete? Malujte, vyrábějte, zdobte, pečte, sdílejte vaši rodinnou atmosféru, a to přes fotografie nebo videa na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript do 15. prosince a vyhrajte poukaz do lužáneckého e-shopu, čepici a další dárky.