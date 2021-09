Lužánky jezdí po Brně v galerijní šalině a lákají na své kroužky

Brno, 9. září 2021 – Brňané to v novém školním roce s Lužánkami rozjedou nejen v kroužcích, ale také v tramvaji. Takzvanou galerijní tramvaj opět zdobí výstava fotografií, které prezentují aktivity Střediska volného času Lužánky. Cestující se dozví o novinkách, jako je třeba zážitkový Minigolf Liška, další, už sedmá miniškolka „bez slziček“ a kouzelné polytechnické auto. Lužáneckou jízdu s výstavou si zájemci užijí na několika linkách celé září.

Jak poznáte lužáneckou šalinu? Snadno. Po bocích má lužánecké bannery, její číslo je 1044 a pofrčí na běžných linkách. Aktuální polohu je možné sledovat pomocí online aplikace mapa.idsjmk.cz. Jízdu zpříjemní výstava fotografií se zajímavostmi.

„Fotografie představují lužánecké aktivity a místa, kde si můžete užít volný čas s celou rodinou. Mezi vystavenými kousky najdete i pár vítězných z interní fotografické soutěže mezi zaměstnanci a externisty. Schválně, jestli poznáte, které to jsou," upřesnila PR manažerka Kristýna Kolibová.



Začátek školního roku je v Lužánkách ve znamení přihlašování na kroužky pro děti, dospělé a seniory na deseti místech v Brně okolí. Pestrou nabídku najdete na webu i v aktuálních novinkách. Výstava může pomoct při výběru. Příjemné počtení a šťastnou cestu!



SVČ Lužánky baví děti, dospělé i seniory už 73 let!

Středisko volného času Lužánky vstupuje v září 2021 do 73. sezóny. V současné době jsou Lužánky jedním z největších volnočasových zařízení v České republice. Během roku organizují přes čtyři sta příležitostných akcí, nabízí více než šest set kroužků a ani v létě nezahálí. Během prázdnin letos proběhlo přes dvě stě padesát příměstských a pobytových táborů. V Lužánkách najdete kluby, poradny, výukové programy, soutěže, závody i Lanové centrum PROUD, Cirkus LeGrando nebo síť miniškolek Maceška. Deset lužáneckých pracovišť v Brně a okolí nabízí volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání lidem každého věku od kojenců po seniory.

