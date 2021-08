Kraví hora ožije sportem: Na Dni náborů si děti vyzkouší na 50 aktivit

Brno, 31. srpna 2021 – Na Dni náborů, který pořádá společnost STAREZ – SPORT, se v sobotu 4. září představí 114 sportovních oddílů. Na koupališti na Kraví hoře a v přilehlém parku se budou snažit upoutat zájem dětí a jejich rodičů a otevřít jim bránu ke sportování.

„Vzbudit v dětech chuť ke cvičení je důležité. Zvláště po tom, co kvůli pandemii koronaviru trávily spoustu času doma a možnosti jejich pohybu byly velmi omezené. Chtěli bychom dětem ukázat, že se mohou lépe zabavit sportem než například u mobilu či počítače,“ říká 1. náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Záměrem akce je pobídnout děti, aby se staly členy některého ze sportovních klubů, který na Kraví hoře bude své aktivity prezentovat. „Děti si mohou vyzkoušet přes padesát druhů sportů. Poznají rozmanitost pohybových aktivit a zjistí, co je baví a v čem jsou dobré,“ dodává Hladík, který akci v 11 hodin oficiálně zahájí.

Vedle známých disciplín, jakými jsou fotbal, hokej, basketbal, volejbal či házená, se zájemci dozví také něco o méně tradičních sportech. Těmi jsou například curling, ve kterém se hráči po ledě snaží dopravit kameny co nejpřesněji do cíle, nebo lakros, který už před stovkami let hráli severoameričtí indiáni. Jde v něm o to, aby hráči dostali míček do soupeřovy brány, místo nohou ale k přihrávání míčku používají hole se sítěnými kapsami.

Letos děti čeká ještě více aktivit

„Každý rok se setkáváme nejen s rostoucím počtem sportovních klubů, které své aktivity chtějí na Dni náborů prezentovat, ale také se zvýšeným zájmem dětí a rodičů. Věříme, že jinak tomu nebude ani tento rok. K akci, která se koná od 9 do 18 hodin jsme si navíc připravili doprovodný program. Nuda tedy na Kraví hoře nehrozí,“ láká Martin Mikš, generální ředitel společnosti STAREZ – SPORT, a. s., která provozuje brněnská sportoviště. Jak Mikš dále podotýká, sportovní aktivity budou rozděleny do pěti kategorií podle barev. Děti, které vyzkouší od každé barvy dva druhy sportů, čeká na konci dárek.

Vstup na akci je již tradičně zdarma a není nutná žádná registrace. Návštěvníci mohou využít i volný vstup na koupaliště Kraví hora. Malí sportovci, kteří nestihnou sobotní akci, nemusí zoufat. Pro zájemce se v neděli 5. září koná Den sportu v Městských halách Vodova. I tam budou děti hledat sport, který je baví.

