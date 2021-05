Prototýpci z Lužánek chtějí podpořit kreativitu u dětí

Brno, 19. května 2021 – Průzkumy naznačují, že kreativita školáků klesá. Dětem totiž chybí prostor pro realizaci vlastních projektů. A to chtějí změnit tvůrci z organizace Prototýpci přes dva vzdělávací programy. Jeden je určený pro spolupráci rodiny doma, druhý se zaměřuje na děti přímo ve škole. Právě s Prototýpky se můžete setkat v pestré nabídce Střediska volného času Lužánky jak v kroužku, tak na letním táboře.

Kreativitě se ale meze nekladou, a proto vznikly tyto projekty, které pomáhají dětem růst v jejich samostatnosti, podnikavosti a sebevědomé individualitě.

Představ si, že jsi superhrdina. Jaké by byly tvé superschopnosti a slabiny? Co se skrývá v útrobách starých spotřebičů? A jak vdechnout nepoužívaným věcem nový šmrnc? V pracovních listech ve dvou programech organizace Prototýpci se zájemci setkají s úkoly, které se zaměřují na děti na prvním i druhém stupni základní školy, hravě ale podpoří kreativitu i u starších sourozenců a rodičů.

„Zjistili jsme, že nejlepší je využít přirozenou zvídavost dětí, kterou si přináší z předškolního věku. V mladším školním věku dochází k obrovskému poklesu kreativity, což je způsobeno především tím, že děti tvoří zejména podle zadání. Přitom rozvoj podnikavosti v tomto věku je poměrně snadný. Co nám ze zkušenosti funguje, je synergické působení jak ve škole, tak přes rodiče,“ vysvětlila vznik dvou programů zakladatelka Veronika Šancová.

Oba programy fungují na principu členství. V případě projektu „Prototýpci rostou doma“ získají rodiče každý týden do e-mailu dávku inspirace, pracovní listy a tipy na drobné aktivity, díky kterým se může posouvat celá rodina. Druhý program „Prototýpci rostou ve škole“ umožní pedagogům přístup do e-learningového prostředí, kde jsou materiály k využití v prezenční i distanční výuce. Připravené jsou také webináře a další tipy na zapojení rodičů.



„Prototýpčí rodiny poznáte na každé návštěvě. Kde rostou Prototýpci, tam se tvoří, kutí, plánuje a přemýšlí. Nenajdete vyleštěné stoly a podlahy bez poskvrnky, ale více či méně chaotické prostředí, stoly plné materiálu, nákresů a hlavně děti s hlavami plných nápadů, nadšení a radosti. Společné tvoření znamená méně pořádku, ale více zážitků a těch opravdu důležitých životních momentů,“ doplnila ředitelka organizace Kateřina Děkaníková.

Roční členství si mohou rodiny pořídit do 31. července a platit bude od září do konce srpna příštího roku. K programu pro školy je potřeba se přihlásit do 18. června a uskuteční se ve stejném období.