Seniorská obálka dokáže zachránit život, je i v kapesní verzi

Brno, 5. května 2021 – Seniorská obálka je jednoduchý formulář nejen pro seniory, ale pro každého člověka. I proto je nyní k dispozici nová kapesní verze. Do formuláře se zapisují nejdůležitější informace týkající se zdravotního stavu člověka. Většinou se jedná o vyskytující se alergie a užívané léky. Nově se do formuláře vypisují i informace o očkování. Město Brno jich pořídilo 50 tisíc a nyní je rozdává v očkovacích centrech. Obálky pořizují i některé městské části.

„Město Brno nově pořídilo 50 tisíc malých i velkých seniorských obálek. Formulář prošel změnami, nově je možnost vyplnit údaje o očkování, změnila se grafika a přibyla nová kapesní verze, která může být zdravotníkům užitečná při úrazech nebo jiných zdravotních komplikacích přímo na ulicích. Rozhodli jsme se, že 35 tisíc obálek budeme distribuovat lidem v očkovacích centrech. Zbývající počet máme volně k dispozici na Odboru zdraví na Dominikánském náměstí 3,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna.

Kapesní verze obálek se rozhodla pořídit i městské část Brno-střed

„Oceňuji, že Brno distribuuje obálky v očkovacích centrech, kde se mohou dostat k co nejvíce lidem, kterým pak mohou v kritické chvilce významně posloužit. Nyní míří 20 tisíc kusů do očkovacího centra na Výstavišti, 10 tisíc do Vojenské nemocnice a 5 tisíc do Fakultní nemocnice u sv. Anny. Jako městská část Brno-střed jsme pořídili tisíc kapesních verzí obálek.

Velké obálky máme také ještě v zásobě, pořizovali jsme je zhruba před rokem. Obě verze si mohou občané vyzvednout na Miniúřadě Brno-střed v ulici Dominikánská 2,“ uvedla radní pro sociální a zdravotní oblast městské části Brno-střed Marie Jílková.

Vyplněný formulář se umisťuje na dobře viditelné místo

„Nová kapesní verze je určena pro umístění do peněženky. Byla připravena na základě ohlasů z terénu. Obsahuje nejnutnější informace o zdravotním stavu jako třeba chronická onemocnění nebo užívané léky, ale je zde i kontakt na lékaře. Seniorská obálka slouží záchranářům a ostatním pracovníkům Integrovaného záchranného systému při poskytování první pomoci. Informace získané z obálky mohou být v rozhodujícím okamžiku klíčové. Obálka má mezinárodní platnost a každý pracovník IZS ví, k čemu obálka slouží a kde ji má hledat. Důležité je, informace uvedené ve formuláři neustále aktualizovat,“ doplnila Jílková.

Seniorská obálka, nebo také I.C.E. karta je společným projektem Záchranné služby, Ministerstva práce a sociálních věcí, krajů a obcí a je určená především seniorům, ale pomoci může každému bez ohledu na věk, zejména lidem s chronickým onemocněním, nebo osaměle žijícím.

