Dny elektronové mikroskopie připomínají 70 let od sestrojení prvního přístroje

Brno, 12. dubna 2021 – Dny elektronové mikroskopie zvou již popáté do nanosvěta, a to v termínu od 14. do 18. dubna. Letos si zájemci užijí program především online, nebudou ale chybět ani venkovní aktivity. Akce, kterou spolupořádá brněnský magistrát, nabídne online diskuze s předními odborníky, virtuálně vás přenese do špičkových laboratoří nebo přiblíží historii tohoto unikátního oboru. Letošní ročník navíc připomene významné výročí – 70 let od sestrojení prvního československého elektronového mikroskopu.

„Že je Brno centrem elektronové mikroskopie, to se dávno ví. Co však mnozí jen tuší, je skutečnost, kde všude tento přístroj pomáhá. Elektronové mikroskopy posouvají hranice lidského poznání v mnoha oborech, uplatňují se zejména v medicíně, materiálovém výzkumu, leteckém, automobilovém, polovodičovém průmyslu, kriminalistice nebo těžbě nerostů. Dokážou totiž zkoumaný předmět přiblížit až milionkrát. Dny elektronové mikroskopie jsou jedinečnou příležitostí, jak jejich fungování i použití přiblížit široké veřejnosti,“ řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

„Na jižní Moravě se za rok vyrobí zhruba 700 kusů elektronových mikroskopů. Už 70 let jsou tyhle jedinečné přístroje spjaty s naším regionem. Posouvají hranice lidského poznání. A to nejen v průmyslu nebo materiálových vědách, ale především v lékařství nebo ochraně životního prostředí, kdy například díky nanočásticím dokážou vědci přeměnit oxid uhličitý na syntetické palivo,“ vyjmenoval přínosy elektronových mikroskopů jihomoravský hejtman Jan Grolich.

„Brněnská elektronová mikroskopie byla high-tech oborem ještě dávno předtím, než vůbec tento termín začal někdo používat. Zde jsou kořeny toho, že náš region patří ke světové technologické špičce. My v Jihomoravském kraji si toho jsme dobře vědomi a obory, které nás proslavují po celém světě, si musíme i nadále hýčkat,“ řekl radní Jihomoravského kraje Jiří Hlavenka.

Největším lákadlem letošního ročníku Dnů elektronové mikroskopie je venkovní expozice nazvaná Mikrosvět na Svoboďáku. Návštěvníci se projdou obří bílou nanostrukturou, která je navíc doplněna o snímky z elektronových mikroskopů. Do nafukovacího objektu se lidé mohou schovat nebo si v něm vyfotit selfíčko na památku.

„Mám radost, že se nám daří úspěšně popularizovat jedinečný obor elektronové mikroskopie. Brno je s mikroskopy spjato už sedmdesát let a letos na zvětšeninu inspirovanou snímky z elektronového mikroskopu narazí lidé v samotném centru Brna, a to na náměstí Svobody,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Nanostruktura je inspirovaná záběry z elektronových mikroskopů. Jedná se o tvarově unikátní, znovupoužitelnou konstrukci, která upoutává netradičním vzhledem a přináší zcela nový zážitek z trojrozměrného prostoru. „Věříme, že je v dnešní době nezbytné tvořit dočasnou architekturu tak, aby se minimalizovaly negativní následky její výstavby. Proto je jednoduché objekt během krátké chvíle postavit a zase demontovat. Nafukovací architektura také umožnila realizaci nevšedního tvaru a konstrukce. To, co je našim očím neviditelné, se stává hmatatelným,“ vysvětlil Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno.

Na náměstí Svobody si lidé také prohlédnou výstavu snímků z elektronových mikroskopů s názvem Brno pod drobnohledem, kterou připravil zábavní vědecký park VIDA! Výstava ukáže to nejznámější a nejzajímavější z jihomoravské metropole ve fascinujících detailech. Navíc po celou dobu Dnů elektronové mikroskopie budou padat z brněnského časostroje speciální skleněné kuličky znázorňující elektron. A to každou hodinu od 11 do 23 hodin.

Organizátoři také připravili program v brněnských ulicích plný zajímavostí pro ty, kteří mají rádi procházky a historii. S pomocí aplikace Loxper se zájemci vydají na šestikilometrovou procházku po stopách historie elektronových mikroskopů v Brně. Na trase je čeká osm zastavení s úkoly a šiframi. Trasa začíná na Malinovského náměstí a končí u Technického muzea v Brně.

Akce také nabídne online přednášky nebo panelové diskuze s předními vědci z oboru elektronové mikroskopie. Letošní ročník uvítá českého rodáka a amerického vědce Ondřeje Křivánka, který loni získal prestižní Kavliho cenu. Diskuze se zaměří na výzvy současného výzkumu na mikroskopech, ale také na budoucnost nebo uplatnění v tomto oboru. Prostřednictvím elektronových mikroskopů se zájemci detailněji podívají na jednobuněčné rozsivky, polovodiče využívané v mobilech nebo strukturu betonu.

Elektronová mikroskopie může být také zábavná a prozkoumat ji mohou také rodiny s dětmi. Na webu dem.brno.cz tak bude kromě kompletního programu akce i možnost zhlédnout například video s pokusy s vakuem, pořad brněnské hvězdárny Nanokam nebo vědecké omalovánky a pexeso se snímky z elektronových mikroskopů z CEITEC.