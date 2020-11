Online Noc vědců na VUT přiblíží dorozumívání robotů či spolupráci s člověkem

Brno, 25. listopadu 2020 – Letošní mimořádný ročník Noci vědců zastihl odborníky na Vysokém učení technickém připravené a zájemci si tak můžou v teple domova pustit téměř dvě desítky videí, ve kterých vědci srozumitelně a názorně vysvětlují novinky a projekty, na kterých pracují. Protože je letošním tématem Člověk a robot, robotické stroje uvidí diváci v roli tiskařů, barmanů, ale i kreslířů. Vše vyvrcholí 27. listopadu online streamovaným programem z fakult.

Umělé inteligence využívají například odborníci z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Ti se zabývají propojením chytrých žárovek, žaluzií nebo dveří do inteligentní domácnosti ovládané hlasem. Chytrý systém řídící domov by se měl časem sám naučit zvyky členů domácnosti a s předstihem ráno zapnout topení a dát ohřát vodu na kávu. Stejně tak umí inteligentní domácnost rozpustit sníh na příjezdové cestě do garáže nebo majitele upozornit na vloupání v době dovolené. Ve videu technici principy představí na miniatuře rodinného domku.

Robota jako lidského partnera a pomocníka představí hned několik videí. Robotická ruka na Fakultě strojního inženýrství běžně slouží například k tisku nábytku z nových materiálů. Její ohebnost a schopnost přesné manipulace se ale technici ve videu rozhodli demonstrovat kreslením na tabuli po boku dítěte.

Kolaborativního robota uvidí diváci také při hraní vzdušného hokeje. Celou hru postavili studenti z Fakulty strojního inženýrství a výsledkem je robot, herní stroj, který zastává pozici jednoho z hráčů. Dokáže vidět, a kromě vlastní hokejky má také promyšlenou strategii.

Jak spolu budou roboti komunikovat v budoucnu? Možnou odpověď dává video z laboratoře elektrotechniků. Ti mění zvukové signály na světlo a doufají, že jednou budou pomocí světlometů spolu komunikovat nejen roboti nebo samořiditelná auta mezi sebou, ale že budou moci získávat informace třeba z okolí. Při projetí kolem veřejného osvětlení by tak mohl automobil rychle získat informace o svém okolí.

Otázkami spojenými s roboty a naší společnou budoucností se zabývá také epizoda podcastu Technicky vzato. V podcastu Vysokého učení technického se špičkový odborník na robotiku z VUT zamýšlí například nad tím, zda nám roboti vezmou v budoucnu práci. A zda je to špatně.

Všechna videa z VUT jsou od 15. listopadu dostupná v playlistu na YouTube nebo na stránkách Noci vědců. V pátek 27. listopadu se pak uskuteční i živé online přenášené prohlídky, vědecké show a přednášky.