Brněnští strážníci nazpívali album koled na pomoc nemocným dětem

Brno, 19. listopadu 2020 – Jedinečné vánoční album se na podzim zrodilo v Brně. Nazpívali ho strážníci a další zaměstnanci městské policie na podporu nemocných a postižených dětí. Koledy s nimi nahrávali i umělci z Městského divadla Brno, Alena Antalová a Petr Gazdík.

Na albu Křídla úsměvu zaznívá devět písní. Jsou to notoricky známé a výhradně české koledy. Záměrem bylo, aby si je mohl zazpívat úplně každý a aby posloužily třeba jako příjemná kulisa u štědrovečerní večeře. Nechybí tedy Narodil se Kristus Pán, Jak jsi krásné neviňátko ani Veselé vánoční hody.

CD má v sobě silně zakódován svůj brněnský původ. Kromě zpěvu jednadvaceti pracovníků městské policie a dvojice muzikálových herců ho k tomu předurčuje i fakt, že část nákladu míří k organizaci Velvet Smile, která řídí svoji činnost právě z Brna. Podporuje rodiny vážně nemocných a hendikepovaných dětí i oběti domácího násilí. Výtěžek pomůže hradit rehabilitace či zdravotní pomůcky.

„Přejeme si, aby k rodinám dolehlo, že na ně myslíme, podporujeme je a nejsou ve svém boji samy. Věřím, že je poslech rozveselí a rozjasní jim vánoční svátky. Velmi mě těší, že se tento naprosto netradiční počin vydařil a všem, kdo se o to zasloužili, patří mé srdečné poděkování a úcta,“ podotýká Luboš Oprchal, ředitel Městské policie Brno.

Ředitelka Velvet Smile vnímá vydání CD jako něco zcela jedinečného. „Podle mého názoru je to unikát, jaký celorepublikově nemá obdobu. Je krásné, že městská policie přišla s tak hezkým nápadem, který ve svém důsledku pomůže dětem například s mozkovou obrnou, poruchami autistického spektra nebo kombinovaným postižením. Mám obrovskou radost,“ říká Věra Kadlecová.

Přebal nese autorskou kresbu peříček od Jany Kačmárové, mladé ilustrátorky žijící v Brně. Pírka odkazují k názvu Křídla úsměvu, který má hned několik významových rovin. Dává album do souvislosti s anděly, patřícími mezi symboly Vánoc. Paralela se váže i k práci strážníků, kteří pomyslně berou děti pod svá ochranná křídla.

Slovo úsměv si městská policie „vypůjčila“ z anglického názvu charitativní organizace. Svým radostným zpěvem chtějí dát strážníci úsměvu křídla a dostat ho až k potřebným dětem, stejně jako k dospělým, kteří o ně pečují. I snášející se peříčko na titulní straně má, ne náhodou, tvar úsměvu.

Se zapojením do projektu neváhala Jana Kačmárová podle svých slov ani vteřinu. „Moc se mi líbí, kolik lidí se dokázalo spojit, aby CD vytvořili a udělali někomu radost. Věřím, že koledy vykouzlí mnoho úsměvů na rtech. S tímto záměrem vznikaly i ilustrace přebalu,“ popisuje.

„Pozoruhodné na tomto albu je, jak je po všech stránkách ‚brněnské‘. Naši strážníci pomáhají svým nápadem dětem, o které se stará organizace působící v Brně. K městské policii se přidali herci z Městského divadla Brno, nahrávku vytvořili v Divadle na Orlí, CD doplnili o krásnou ilustraci místní výtvarnice. K dokonalosti zbývá už jen to, aby se projekt dostal do brněnských domácností a zpříjemnil lidem nadcházející advent – a to nejen hudbou, ale i hezkým pocitem z dobrého skutku,“ říká Markéta Vaňková, primátorka města Brna.

Strážníkům pomohli i umělci

Alena Antalová s Petrem Gazdíkem nazpívali koledu Půjdem spolu do Betléma společně se sborem zaměstnanců městské policie. Pro závěrečnou Tichou noc utvořili trio s vedoucím tiskového oddělení brněnských strážníků Jakubem Ghanemem. Zbylých sedm koled je již čistě v podání pracovníků MP Brno. Mezi interprety jsou členové pěších hlídek i autohlídek, vedoucí služeben, obsluha kamerového systému, strážníci takzvané dozorčí služby, pracovnice ostrahy objektů, specialisté na prevenci a tiskové oddělení. Všichni účastníci se zapojili bez nároku na honorář.

Lidé, kteří chtějí výjimečné album získat a současně pomoci potřebným rodinám, se aktuálně mohou ozvat na e-mailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Po rozvolnění mimořádných opatření bude CD k dostání i na pokladnách Městského divadla Brno v Lidické ulici.

„Zrodil se dárek, který není jednorázový, ale naopak potěší znovu a znovu každý rok. Část nákladu proto poslouží jako vánoční prezentační předmět městské policie. Je to mnohem osobnější než obvyklé reklamní předměty z katalogů,“ podotýká Luboš Oprchal.

Nahrávka vznikala ve studiu brněnského Divadla na Orlí od června letošního roku ve spolupráci se společností Kuf Production. Aranže vytvořil Tomáš Küfhaber a hudební režie se ujal mistr zvuku Pavel Kunčar.

Městská policie Brno bezplatně uvolní vybrané koledy i pro rozhlasové stanice, které tak získají možnost přehrávat je ve vysílání a podpořit tak celý charitativní projekt.

Strážníci si nedělali ambice na profesionální pěvecký výkon. Potřebným rodinám chtěli vytvořit nevšední, osobní a autentický dárek.