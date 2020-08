Město chce zpřístupnit celý areál vodojemů na Tvrdého

Brno, 6. srpna 2020 – Provést stavebně-historický průzkum, rozhodnout o konkrétním využití pro každý z vodojemů, přizpůsobit tomu jejich úpravu s respektem k jejich památkové opravě. Ke zpřístupnění vodojemů na Žlutém kopci, které má vedení města v plánu, vede ještě celá řada kroků. Tím prvním je souhlas radních se zpracováním investičního záměru.

V areálu při ulici Tvrdého jsou celkem tři podzemní vodojemy. Do všech původně vedly jen šachty nebo žebříky. Sloužily jako zásobárna pitné vody a tím pádem bylo potřeba, aby se tam dostali jen lidé, kteří měli na starosti obsluhu a údržbu vodojemů. Aby bylo možné otevřít prostory, od roku 1997 nevyužité, veřejnosti, je nutné z hlediska bezpečnosti vybudovat hlavně nové vstupy.

„Technický vstup se schodištěm do prvního vodojemu byl vybudovaný vloni. Teď o prázdninách TIC Brno zveřejnil nabídku prvních prohlídek a vstupenky byly během několika minut pryč. To jen dokládá, jak přitažlivé tohle místo pro lidi je a jaký potenciál se v něm do budoucna ještě ukrývá,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast správy majetku Jiří Oliva. „Úpravy se dotknou všech tří vodojemů. I první, s již proraženým novým vstupem, je v tuto chvíli možné využít jen k mimořádným prohlídkám pro maximálně 15 osob. Kvůli bezpečnosti je totiž potřeba, aby v každém z vodojemů byl navíc i nouzový východ. Vyřešit musíme nasvětlení, sociální zařízení atd.,“ popsal dále s tím, že snahou bude uvést novou turistickou atrakci do provozu do dvou let.

Kromě podzemních vodovodů se v areálu nachází také technický domek, ve kterém by podle plánu mělo vzniknout zázemí. Vybudovat bude potřeba i nový vstup na celý pozemek.

Tři vodojemy pod Žlutým kopcem mezi ulicemi Tvrdého a Tomešovou vznikly na přelomu 19. a 20. století podle projektu anglického stavitele Thomase Docwryho. Dva z nich jsou postaveny z červených pálených cihel bez použití oceli, dřeva nebo železobetonu, třetí, nejmladší vodojem patrně z roku 1910 pak tvoří dvě betonové nádrže. Celkem měly tyto vodárenské objekty objem více než 20 tisíc kubických metrů a čerpala se do nich voda z úpravny v Pisárkách. Z provozu byly odstaveny až v roce 1997, od té doby jsou prázdné a zakonzervované. V roce 2019 Ministerstvo kultury prohlásilo soubor staveb „Historický vodárenský areál“ za kulturní památku.

Ve zpřístupněných vodojemech by mohl vzniknout nejen prostor pro prohlídky, ale také třeba muzeum vodárenství. V úvahách se objevuje i možnost jeden z vodojemů opět zatopit a prohlídku prostor absolvovat na lodičkách.