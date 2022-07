Příběhy brněnského podzemí představují i nová videa

Brno, 26. července 2022 – A proto tady metro nikdy nebude. I toto je jeden z claimů série nových videí propagujících brněnské podzemí. Zadavatelem je TIC BRNO a autorem design studio Street Dog. Videa jsou součástí ucelené kampaně, která má za cíl komunikovat fenomén a různorodost rozsáhlého brněnského podzemí.

Tři videa, tři bytosti, tři příběhy, jedno město

Série videí na stopáži jedné minuty rozehrává situace obyčejného života v Brně. Souběžně, v dolní polovině obrazovky, ale rozvíjí příběhy tajuplného světa pod povrchem. Dle autora nápadu a tvůrce videí Ondřeje Doležala ze studia Street Dog hledají videa odpovědi na základní otázky spojované s životem pod povrchem města: „Kam to vede? Jak je to hluboko? Je tam někdo? Viděl jsi to? Co to bylo? Je to pravda? Nevím, slyšel jsem to. Dějí se tady divný věci, nahoře i dole, které nejdou vysvětlit. Proto je tohle město tak výjimečný. Paranormální město a paranormální lidi.“ Studio Street Dog stojí i za videi k destinační kampani Brno True Story, včetně kontroverzního a marketingově úspěšného počinu Love&Hate Brno se zpěvačkou Muchou.

„Nechtěli jsme klasická turistická videa popisující suše jednotlivá místa v podzemí. Cílem bylo vytvořit obsah, který zaujme a naláká i nové cílové skupiny nad rámec těch lidí, kteří běžně návštěvu podzemí vyhledávají. Obsah, který bude představovat brněnské podzemí jako fenomén v celé jeho šíři v dlouhodobém horizontu a bude mít virální potenciál na sociálních sítích,“ popisuje Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO. Videa se natáčela v centru města, svým sdělením a claimy odkazují na brněnská specifika a obsazeni jsou v nich herci i neherci z Brna.

Brněnské podzemí na vzestupu

Nová videa vznikají v době, kdy se z brněnského podzemí stává zásadním destinačním lákadlem s řadou novinek. „Připravujeme otevření nové moderní multimediální expozice Ohnivý kůň a drak ve Sklepě pod Novou radnicí, dříve Mincmistrovském sklepě. Po komplikacích spojených s válkou na Ukrajině budeme moct zpřístupnit kryt Denis, a na podzim, ve spolupráci s Magistrátem města Brna, plánujeme otevření Vodojemů na Žlutém kopci. Co místo, to jiná emoce a zážitek,“ doplňuje Janulíková. Z tohoto důvodu se také obsah videí neváže ke konkrétním místům, ale fenomén popisují obecně a s nadsázkou.

V rámci ucelené marketingové kampaně plánuje TIC BRNO podporu videí na sociálních sítích, konkrétně YouTube, Instagram a Facebook. Budou také umístěna na novém webu podzemibrno.cz. Ten byl spuštěn v polovině července a jsou na něm přehledně popsána jednotlivá místa, která mohou zájemci v Brně navštívit. Kromě praktických informací obsahuje i zajímavé informace o historii brněnského podzemí, to vše doplněno kolážemi fotografií. Web je spuštěn v české i anglické jazykové mutaci a umožní tak navazující online kampaň v České republice i v zahraničí.

Zdroj: TIC BRNO, foto: Michal Růžička