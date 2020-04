Přebývající potraviny ze školních jídelen v Brně pomáhají potřebným

Brno, 17. dubna 2020 - V souvislosti s opatřením proti šíření koronaviru, kdy jsou zavřena školská zařízení, nefungují ani školní jídelny. V mnohých z nich se nacházejí suroviny a potraviny, kterým končí trvanlivost. Neskončí však v koši, ale budou předány potravinovým bankám nebo provozovnám, které připravují obědy seniorům.

„Vyzval jsem brněnské základní a mateřské školy, aby darovaly potraviny, které se nestihnou využít nebo brzy projdou. Zásobovací služba je převeze zdarma do potravinové banky, kde je jídlo distribuováno potřebným, tedy matkám samoživitelkám, lidem bez domova atd.,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Suroviny, kterých je ve školních kuchyních velké množství, se také sváží do provozoven připravujících obědy pro seniory. „Z této iniciativy mám velkou radost. Nejenže pomáhá seniorům, ale také využívá surovin, které by byly zbytečně vyhozeny. Chtěl bych poděkovat i dobrovolníkovi, který pomáhá s přepravou potravin. Zároveň chci apelovat na veřejnost: Pokud máte doma potraviny, které nevyužijete, darujte je do potravinové banky,“ doplnil Petr Hladík.