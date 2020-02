Brněnská zoo dovršila úspěšný projekt na záchranu jeřábů

Brno, 16. února 2020 – Nesmírně cenné informace o pohybu jeřábů mandžuských a daurských v místě jejich přirozeného výskytu získali odborníci díky mezinárodnímu projektu Zoo Brno. V loňském roce se podařilo třem ptákům nainstalovat speciální vysílačky, které nyní vydaly důležité svědectví o životě jeřábů ve volné přírodě.

„Celý tento projekt je pro mě srdeční záležitost. Provází ho celá řada komplikací, se kterými se snažíme vypořádat. Mám velkou radost, že naše práce vede k opravdové pomoci a pochopení toho, jak a kudy jeřábi létají. I když s tím bohužel nejsou spojené jen dobré zprávy,“ uvedl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

Už loni tři jeřábi (dva jeřábi mandžuští a jeden jeřáb daurský) z Okského zapovědniku na Dálném východě dostali telemetrické vysílačky, abychom mohli monitorovat jejich pohyb. „Do podzimu se ptáci drželi v okruhu několika desítek kilometrů od místa vypuštění. V říjnu se ale dva z nich náhle přesunuli do Číny, odkud velmi rychle pokračovali na jih,“ vysvětlil kurátor chovu ptáků Zoo Brno Petr Suvorov.

Kolegové z Khinganské státní přírodní rezervace, kteří s odborníky z brněnské zoo na projektu intenzivně spolupracují a ptáky vypouštějí, se mohli na základě online dat vydat jeřáby pozorovat. Se třemi sledovanými jedinci se podařilo do divočiny vypustit dalších devět opeřenců.

V polovině října se jeden z jeřábů podle dat přestal pohybovat. Jednalo se o jedince, který měl vysílačku, takže mohla být velmi přesně zaměřena jeho poloha, což se nakonec také podařilo. Pracovníci khinganské rezervace už ale našli jen zbytky těla. „Byl zastřelen v období lovu vodních ptáků poblíž vesnice Nikolo-Alexandrovskaya v Amurské oblasti. Už bylo zahájeno trestní vyšetřování, které má na starosti meziměstské oddělení Ministerstva vnitra Ruské federace v Oktyabrském okrese,“ konstatoval Mikhail Parilov z Khinganské státní přírodní rezervace.

Další dva ptáci naštěstí stihli migraci zahájit včas. Jeřáb daurský letěl přes Čínu na Korejský poloostrov a v současné době zůstává na pobřeží Japonského moře v KLDR u hranic s Jižní Koreou. Jeřáb mandžuský překročil hranice tří čínských provincií a poté se asi na měsíc podíval na území KLDR. V polovině prosince se vrátil do Číny a nyní se zdržuje podél pobřeží Žlutého moře

u přístavu Lü-šun-kchou. Určitě není bez zajímavosti, že na tomto místě přezimují jeřábi vůbec poprvé. Nicméně podle barvy peří a tvaru těla se jim daří velmi dobře a rozhodně netrpí hlady. Ostatně v této lokalitě pravidelně zimují čápi východní a místní obyvatelé se o ně velmi dobře starají. Na jaře tak budeme netrpělivě očekávat návrat obou ptáků do Ruska.

„Kromě objevení nového zimoviště nám snad ještě větší radost udělala zpráva od čínských ornitologů a ochránců přírody. Jeden z vypuštěných jedinců utvořil pár s divokým jeřábem. Přesně to bylo cílem našeho projektu a pevně věřím, že podobných novinek bude jen přibývat,“ uzavřel Suvorov.

V roce 2015 Zoo Brno poprvé transportovala dvě vejce jeřábů mandžuských na Dálný východ. Během následujících jsme oslovili další evropské zoologické zahrady, které chovají jeřáby. K vejcím jeřábů mandžuských tak postupně přibyla i vejce jeřábů daurských. Khinganská státní přírodní rezervace se vysazováním jeřábů úspěšně zabývá už více než 20 let. Nyní může spolu s brněnskou zoo sledovat, jak se jim vede i po vypuštění do volné přírody. Do budoucna plánuje brněnská zoo tuto spolupráci ještě rozšířit a posílit a získat tak ještě více informací nezbytných pro ochranu a záchranu jeřábů.

Foto: Tatiana Parilova