Oranžové židle s „oteklými kotníky“ upozorní na nemoci srdce

Brno, 17. září 2019 – V Brně se objevily oranžové židle, které upozorňují na závažné onemocnění srdce. Říká se mu chronické srdeční selhání a trpí jim 26 milionů lidí na celém světě. Na první pohled netypické židle seznamují veřejnost s rizikem nemoci, která se rozvíjí u každého pátého nad 40 let, a zároveň poukazují na příznaky, jež by si laik s diagnózou srdečního selhání často nespojil.

Oteklé dolní končetiny nemusí být způsobené dlouhým cestováním nebo horkem. Může za nimi totiž stát oslabené srdce. Začne-li se objevovat při zvýšené námaze dušnost, např. při stoupání do schodů, které nám nikdy problém nedělaly, může se také jednat o další z příznaků srdečního selhání. Nad takovými schody a kopci na počátku podzimu upozorní Brňany na srdeční selhání oranžové židle s oteklými kotníky.

Stěžejní úlohou našeho srdce je udržovat krevní oběh a zásobovat tak všechny orgány kyslíkem a živinami. Při srdečním selhání srdce nedokáže pumpovat s takovou intenzitou, aby zůstaly orgány dostatečně prokrvené. Následkem toho se například zadržuje v těle více vody a dochází k otokům na různých částech těla. Dalšími z projevů, které pociťují pacienti, jsou dušnost, rychlý nárůst váhy, únava neodpovídající námaze, nechuť k jídlu, nadměrné bušení srdce a vyšší frekvence močení. S těmito příznaky se podle odhadů setkává více než 200 tisíc obyvatel České republiky.

„Srdeční selhání je onemocnění, jehož příznaky mohou být zpočátku velmi nenápadné a řada lidí má tendenci je podceňovat a zvláště ve vyšším věku je přisuzují stáří. Přitom jejich včasné rozeznání a sdílení obtíží s lékařem jsou pro léčbu stěžejní,“ dodává prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., přednosta Interní kardiologické kliniky FN Brno.

Srdeční selhání postihne 1 z 5 lidí nad 40 leta je nejčastějším důvodem hospitalizace u lidí nad 65 let. Právě na něj bude téměř po celé září především v centru Brna upozorňovat osm židlí. Najdete je například u mostu u Galerie Vaňkovky, Kraví hory, Moravského zemského muzea, ale i poblíž parku Lužánky. Záštitu nad projektem převzal Magistrát města Brna. „Jsme velmi rádi, že se osvětový projekt o srdečním selhání dostal ve formě této jedinečné instalace i do Brna. Věříme, že edukace veřejnosti o závažném onemocnění je potřebná a tímto způsobem i dobře zapamatovatelná,“ říká Petr Štika, tajemník ÚMČ Brno-střed.

Židle nad schody a s oteklými kotníky

Na některé atypické oranžové židle v Brně narazíte především na místech, kde je potřeba vyvinout větší fyzickou námahu, například u schodů k hradu Špilberk, katedrále Petrov nebo k Betlémskému kostelu. Možná si říkáte, proč právě schody?

Vysvětlení není složité, schody, po kterých lidé chodí pravidelně, totiž mohou být dobrým znamením, že něco se srdcem není v pořádku. Srdeční selhání totiž může způsobit, že se tekutiny hromadí v plicích, a to vede k pocitu dušnosti při každodenních aktivitách, jako je běžná chůze nebo právě chůze do schodů. Jedná se zpravidla o aktivity, které nám nikdy dříve problémy nedělaly. Pokud je to i váš případ a schody, které jste kdysi vyběhli raz dva, pro vás nyní představují abnormální výkon, zpozorněte.

Stejně tak není normální, pociťujete-li neadekvátní únavu, kterou vám např. trasa do práce nikdy nezpůsobovala. Ne vždy jsou na vině stáří nebo nabraná kila. Příčinou může být i oslabené srdce. Dalším z příznaků selhávajícího srdce jsou oteklé kotníky,4 i na ně oranžové židle svým netradičním designem upozorňují. Více o dalších příznacích srdečního selhání, mezi které kromě dušnosti a otoků dolních končetin patří i rychlý nárůst váhy, únava, nechuť k jídlu, nadměrné bušení srdce a vyšší frekvence močení, se můžete dozvědět na webu rukunasrdce.cz.