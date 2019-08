Na brněnské výstaviště umístí sochu Masaryka

Brno, 6. srpna 2019 – Vzpomínáte si na sochu Tomáše Garrique Masaryka, který se obráběl na MSV v pavilonu A? Doufáme, že ano, protože firma MCAE Systems společně s BVV pomohla zajistit odlití bronzové sochy, která stála na začátku dlouhého křídla pavilonu A v sekci STORIES – PRŮMYSLOVÉ LEGENDY.

Všechno začalo zkraje minulého léta, kdy vznikla spolupráce s BVV při příležitosti výstavy průmyslových legend. Historická podobiznu prvního prezidenta Československa, jež vychází z díla Otakara Španiela, byla převedena do digitální podoby pomocí 3D skeneru GOM ATOS 5 v depozitáři Národního muzea. Počítačový model vytvořený jako polygonální síť pak putoval do CAD/CAM softwaru Tebis a v něm byly naprogramovány obráběcí strategie pro frézování robotem KUKA, jenž si pamatujete právě z MSV. Finální tvary soše dodal sochař Ladislav Jezbera. A po jeho posledních úpravách putovala socha do umělecké slévárny v krkonošské Horní Kalné.

Bronzový odlitek vzniká tradiční metodou – nejdříve se udělá otisk pomocí vosku. Jednotlivé voskové kusy se dají do speciálních antukových forem a strčí na týden do pece. Po roztavení vosku vznikne prostor pro vlití roztaveného bronzu. Pak už přichází na řadu dokončovací práce – sváření jednotlivých kusů, broušení a patinace.

Dílo vzniklo skloubením nejmodernějších technologií z našeho portfolia a tradičních postupů. Proto věříme, že tato socha zůstane jako trvalý artefakt na brněnském výstavišti déle než její původní originál. Slavnostní odhalení proběhne 7. října 2019 – v první den Mezinárodního strojírenského veletrhu.