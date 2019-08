Na MotoGP o víkendu zamíří až 200 tisíc lidí. Jak si ji v klidu vychutnat?

Brno, 1. srpna 2019 – Do Brna se o víkendu od 2. do 4. srpna sjedou fanoušci motocyklového sportu. Na Masarykově okruhu se totiž pojede prestižní závod Grand Prix České republiky. Letos závod počtvrté pořádá Spolek pro GP ČR Brno.

„Tento ročník MotoGP nás stál poměrně hodně úsilí a jsem ráda, že i letos si budou moci fanoušci užít závody, které neodmyslitelně patří k Brnu, regionu i celé České republice. Spolu s představiteli Jihomoravského kraje a vládními činiteli se nám podařilo vyjednat finanční podporu pro letošek, naše práce tím ale nekončí. Společným cílem je zajistit stabilní financování tohoto významného závodu. To nám umožní začít také s jednáními o prodloužení promotérské smlouvy na další ročníky,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podpořilo letošní ročník motocyklových závodů 55 miliony korun. Město akci financuje 17,5 miliony, kraj pak 27,5 miliony korun. Vedení Automotodromu Brno je letos připraveno převzít na sebe závazky ve výši 5 milionů korun.

Spolek pro GP ČR Brno zahájil prodej vstupenek na letošní ročník už před Vánocemi. Aktuálně jsou k dostání téměř všechny typy, a to přímo na pokladnách Masarykova okruhu i během závodního víkendu. Na místě lze platit nejen hotovostí, ale i platební kartou.

„Zájemci si mohou koupit vstupenky jak na přírodní tribuny, tak poslední kusy na tribuny sedadlové. Ceny víkendových vstupenek začínají na dvou tisících šesti stech korunách. V prodeji jsou také například vstupenky SILVER pouze na pátek a sobotu, kdy se na okruhu pojedou tréninky a kvalifikace. Tyto dvoudenní lístky vyjdou na tisíc osm set korun,“ upřesnil tajemník Spolku pro GP ČR Adam Svoboda.

DOPRAVNÍ INFORMACE

Od pátku 2. srpna do neděle 4. srpna 2019 bude doprava návštěvníků mistrovství světa silničních motocyklů v areálu Masarykova okruhu zajišťována mimořádnou autobusovou linkou 400 v trase Mendlovo náměstí – Svážná – Pražská – Troubsko, Veselka – Popůvky, Vintrovna – Kývalka, spojovací – Automotodrom, Start. Linka bude v provozu vždy od 6.30 do 21.00 hodin, v neděli do 19.00 hodin. Interval mezi spoji na lince je přizpůsoben aktuální poptávce cestujících a pohybuje se od 2 do 30 minut.

Z kempu a z parkovacích míst v Žebětíně pojede k závodišti zvláštní autobusová linka X, která bude v provozu od 7.00 do 19.00 hodin po jednosměrné okružní trase Automotodrom, Start – Kývalka, spojovací – Popůvky, Vintrovna – Troubsko, Veselka – Žebětín, Křivánkovo náměstí – Parkoviště Žebětín – Camp Žebětín – Tribuna D – Tribuny A-B-C – Hájenka Na Šípu – Automotodrom, Start. Z důvodu uzavření komunikací bude linka vždy od 14.00 zkrácena na jednosměrný úsek Automotodrom, Start – Parkoviště Žebětín.

Přeprava cestujících na linkách 400 a X je bezplatná. Na těchto linkách jsou garantovány odjezdy zajišťované nízkopodlažními vozidly. Provoz na obou linkách bude operativně usměrňován dispečery, kteří budou dle aktuální potřeby řadit další posilové spoje nad rámec jízdních řádů.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Motorkáři se vstupenkou typu GOLD a vyšší mohou i letos zaparkovat na ploše Polygonu Brno, která se nachází přímo vedle tribuny C. Pro držitele vstupenek typu SILVER zůstává k dispozici parkoviště u tribuny D.

Městská policie Brno posílí během závodního víkendu dohled o dvě stě strážníků. Při motocyklovém mistrovství světa budou kontrolovat dopravu a předcházet kriminalitě či vandalismu. Strážníci posílí směny v centru Brna i v okolí okruhu.

Na příjezdových trasách ve směru od Žebětína budou hlídky strážníků především korigovat a usměrňovat nájezd na vyhrazená parkoviště a zajišťovat průjezdnost všech silnic. Zamezí také řidičům v tom, aby vjížděli bez povolení k některým tribunám.

Odjezdové trasy jsou každý rok přetíženy náporem vozidel i pěších. Městská policie proto žádá o zvýšenou vzájemnou toleranci, ohleduplnost a respektování pokynů strážníků i policistů, kteří se budou starat o co nejplynulejší provoz.

Strážníci již tradičně poskytnou médiím i široké veřejnosti průběžný informační servis formou on-line zpravodajství na svém webu i na oficiálním profilu na Facebooku.

Návštěvníky i letos čekají bezpečnostní kontroly při vstupech do areálu. Pořadatelé budou kontrolovat také zábavní pyrotechniku, která byla v minulosti do určité míry tolerována.