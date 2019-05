Obří čištění: SAKO v Brně umyje 55 tisíc popelnic a kontejnerů

Brno, 13. května 2019 – Po brněnských ulicích začínají tento týden jezdit dvě speciální vozidla na mytí kontejnerů a popelnic. S jejich pomocí společnost SAKO očistí většinu černých nádob na směsný komunální odpad ve městě. Vymývání bude probíhat v období od května do listopadu, kdy bude očištěno více než 55 tisíc odpadových nádob.

Na čištění popelnic SAKO využívá speciální vozidla Mercedes-Benz, která jsou vybavena mycím zařízením a vyklápěčem odpadových nádob. Čištění se provádí během standardního svozu odpadu, popelnice je nejdříve vyprázdněna a následně vymyta horkou vodou bez saponátů vstřikovanou do nádoby pod vysokým tlakem. Mytí jedné popelnice trvá šest až deset vteřin. Znečištěná voda se zachytí do sběrné vany a poté je odčerpána do samostatné nádrže. Po umytí stanoveného počtu nádob se znečištěná voda odváží do jímky odpadních vod v sídle společnosti SAKO v Černovické ulici.

Vymývání popelnic není v Česku běžnou službou. Ve městě Brně je součástí systému nakládání s komunálním odpadem a je tedy zahrnuto v ročním poplatku za odpad. „Našim cílem je vzhledné a čisté město Brno a k tomu mytí popelnic určitě patří. Jsem rád, že tuto službu občanům poskytujeme,“ říká předseda představenstva společnosti SAKO Filip Leder.