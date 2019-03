Brněnská zoo upraví expozice ledních medvědů

Brno, 2. března 2019 – Rozšíření odstavného výběhu a zvětšení bazénu v hlavní expozici pro lední medvědy. To jsou hlavní body rekonstrukce těchto objektů, které by mohly začít už na jaře letošního roku. „Od konce roku 2018 jsme hledali nového partnera pro Coru. Souběžně s tím jsme řešili, jak opravit celou expozici. Nakonec jsme se rozhodli pro variantu, která bude znamenat v první řadě zvětšení odstavného výběhu, kam se poté Cora přesune. Následovat by měla úprava hlavní expozice,“ vysvětlil ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

Celý projekt začne zkušebními vrty přímo v expozici, které odhalí, jak náročná rekonstrukce nakonec bude. Podle toho následně zvolíme další postup. Pokud vše dopadne dobře, nejprve se pustíme do rozšíření odstavného výběhu. Mohlo by v případě příznivých podmínek začít už na jaře a bude zahrnovat zvětšení plochy o více než dvojnásobek.

„Po dokončení prací by se Cora přesunula právě do tohoto výběhu a začali bychom s pracemi v hlavní expozici. Zásadní bude zvětšení bazénu a úprava zdí, na které necháme namalovat ledovec a ošetříme je speciálním nanonátěrem kvůli snadné údržbě a delší životnosti. Nemělo by se tak stát, že budou za pár vypadat oprýskaně,“ uvedl Hovorka.

Všechny stavební práce by v ideálním případě měly být hotové příští rok. Důvodem jsou především geologické podmínky. Celá expozice leží na skále a nebude tak jednouché vypořádat se se všemi nástrahami, které to může přinést. S tím souvisí i případná stavba vyhlídky v levé části expozice. Jisté ale je, že všechny úpravy stávající expozice budou provedeny tak, aby navazovaly na chystaný expoziční celek Arktida.

„Jak je vidět, celý projekt rekonstrukce v sobě nese celou řadu otazníků. Přesto jsme se rozhodli s ním veřejnost seznámit co nejdříve, aby měla maximum informací. Proto ještě doplním, že ve hře byla také možnost příjezdu nového partnera pro Coru. To by ale znamenalo přerušení chovu medvědů kamčatských, do jejichž expozice bychom museli lední medvědi přesunout. Samozřejmě je velmi těžké předjímat, jak bude rekonstrukce probíhat, už vzhledem ke zmíněné náročnosti terénu,“ uzavřel Hovorka.