V Brně se začátkem března uskuteční další mapathon

Brno, 17. února 2019 – Mapathony spojují chuť pomáhat i zájem o mapy. Dobrovolníci během nich vytváří v OpenStreetMap mapy pro oblasti, které ještě nejsou zmapované a které jsou ohroženy humanitárními krizemi. Začátkem března budou v Brně opět mapovat dobrovolníci pro Lékaře bez hranic.

Mapathon tentokrát pořádá společnost CleverMaps, v rámci níž vzniklo hned několik projektů využívajících mapy. Jde například o platformu CleverAnalytics pro lokační analýzu nebo inovátora v oblasti zemědělství CleverFarm. Společnost tak chce podpořit projekt MissingMaps, který společně založili Lékaři bez hranic, Americký a Britský Červený kříž a Humanitární tým OpenStreetMap. Akce proběhne 7. března v prostorách Vienna Point 2 na Vídeňské ulici a je určená pro veřejnost.

„O MissingMaps a možnosti uspořádat vlastní mapathon jsme věděli prakticky od vzniku projektu, ale dlouho zůstalo jen u plánů. Impulzem k uspořádání mapovací akce byla vlastně náhoda,” vysvětluje Petr Suk, který stál u zrodu společnosti CleverMaps a v současnosti pracuje pro CleverAnalytics. “S Honzou Böhmem z Lékařů bez hranic, který mapathony pořádá, jsme se potkali ve vlaku z Prahy do Brna a tam padlo finální rozhodnutí akci uspořádat,” dodává.

Mapovat zvládne kdokoli, jde o zakreslování linií a staveb podle satelitních snímků v editoru OSM (Open Street Map). Pracovat v něm ale nemusí jen odborník na GIS (geografický informační systém), po krátkém zaškolení to zvládne každý.

„OpenStreetMap je pro nás zásadní příležitostí, jak do pomoci v ohrožených oblastech zapojit veřejnost všude na světě. Dobrovolníci nám buď jednotlivě nebo právě během organizovaných mapathonů pomáhají mapovat cesty, budovy a další potřebné objekty v krizových oblastech. Dlouhodobě se snažíme například o zmapování východní části Demokratické republiky Kongo, kterou ohrožuje epidemie eboly,” popisuje princip projektu MissingMaps Jan Böhm.

Humanitární krize se často objevují v odlehlých oblastech, pro které nejsou k dispozici mapové podklady. Bez těch nemohou Lékaři bez hranic ale vytvářet epidemiologické mapy a plánovat humanitární pomoc. Často je ale zásah nutné dělat rychle.

Česká dobrovolnická komunita je druhá největší na světě

Česká komunita dobrovolníků je hodně specifická. Je druhá největší na světě po té britské, kde byl projekt MissingMaps původně založen. „Před dvěma lety se v Mozambiku objevila cholera a Lékaři bez hranic potřebovali zasahovat v oblasti, která se svou rozlohou rovná například Praze. Mapy bylo potřeba mít přibližně do týdne. Všichni mysleli, že je to v tak krátkém čase nemožné, protože nikde na světě se zrovna žádný mapathon nepořádal. Oslovili jsme ale českou komunitu dobrovolníků, kteří se do práce pustili doma a oblast zmapovali. Díky tomu bylo možné naočkovat 300 000 lidí,” vysvětluje Böhm.

S mapováním pomáhají nejen dobrovolníci, ale i společnosti. CleverMaps nejprve uspořádala interní mapathon, během kterého zmapovalo bezmála dvacet lidí celkem 2 854 budov a 168 km silnic a cest.

„Po téhle pozitivní zkušenosti jsme se rozhodli uspořádat mapathon také pro veřejnost a podpořit tak brněnskou komunitu dobrovolníků. V tom bychom rádi pokračovali dlouhodobě,” dodává Petr Suk ze společnosti CleverAnalytics. “Máme rádi mapy a MissingMaps je projekt založený na OSM. U nás v CleverAnalytics data OSM využíváme a tak rádi podpoříme aktivitu, která komunitě OSM může nějak přispět,” dodává.