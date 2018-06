Riviéra prošla rozsáhlou rekonstrukcí a zahajuje letní sezonu

Brno, 16. června 2018 - Nový tobogan, skluzavka, zavlažování trávníků a hlavně bazény, z nichž už neuniká voda. Deset měsíců rekonstrukce uplynulo a brněnské koupaliště Riviéra v sobotu 16. června opět otevírá brány návštěvníkům.

„K rozsáhlé rekonstrukci jsme museli přistoupit z důvodu masivního úniku vody z původních bazénů. Denně se kvůli tomu ztratilo až dvě stě kubíků vody a její doplňování stálo statisíce korun. Původní betonovou dlažbu proto nahradily vany z nerezu, kterého bylo použito až sedm tisíc metrů čtverečních,“ přiblížil první náměstek primátora Petr Hladík.

Koupaliště prošlo výraznou obměnou, přibyl tu osmimetrový tobogán, patnáct metrů dlouhá skluzavka, lavice a lehátka s provzdušněním nebo lanový most s lekníny. Děti si pak užijí vodní děla, chrliče, hřiby, kbelíkový strom či fontánky.

Proměnilo se také okolí bazénů. „Chodníky jsme udělali praktičtější a zároveň vzniklo mnohem víc travnatých ploch. Máme také nový závlahový systém, i když jsou velká vedra, tráva zůstává krásně zelená,“ komentoval ředitel městské společnosti STAREZ–SPORT Martin Mikš.

První návštěvníci dorazí na koupaliště v sobotu 16. června v devět hodin ráno. Od tří hodin odpoledne začne bohatý program – soutěž v nejrychlejším sjezdu toboganem, kolo štěstí nebo exhibiční vystoupení brněnských akvabel. Návštěvníci budou zároveň svědky pokřtění nového maskota – mořské hvězdy jménem Rézinka.

Před rokem si našlo cestu na Riviéru zhruba 85 tisíc návštěvníků. Lákavější prostředí může číslo letos ještě navýšit. „Věřím, že ano, pokud by počasí přálo. Také proto posilujeme pokladny, v minulosti jsme měli dvě, teď budou čtyři. Zákazníky budeme pouštět z obou stran Riviéry, jak z areálu dopravní výchovy, tak od policie, abychom obsloužili větší počet návštěvníků,“ upozornil Petr Hladík.

Pro novou sezonu se na koupaliště Riviéra mění vstupné, které provozovatel rozdělil na dopolední a odpolední. Základní vstupné s odchodem do dvou hodin odpoledne stojí 80 korun a po třetí hodině se dostane každý do areálu za 100 korun. Celodenní vstup vyjde na 180 korun, což činí 15 Kč na hodinu, děti do pěti let ho mají zdarma.

Koupaliště Riviéra navíc jako každý rok chystá pohybové příměstské tábory, které jsou určené plavcům i neplavcům od pěti do deseti let. Organizátoři přichystali přes prázdniny čtyři turnusy.

Společnost STAREZ-SPORT, a. s., tu chystá i další letní akce. Sportovní park od 28. července do 5. srpna láká děti i dospělé na zkoušení různých disciplín, závěr prázdnin patří už tradičnímu Riviéra běhu, jehož šestý ročník se uskuteční první zářijový den. Celý víkend 1. a 2. září ho doplňují Sportovní dny pro rodiny.

Foto: archív MMB