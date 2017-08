Perseidy o víkendu rozzáří oblohu, pozorovat je můžete i na hvězdárně

Brno, 11. srpna 2017 - Chtěli byste na vlastní oči spatřit padající hvězdu? A sami si ověřit, zda se vám v tom okamžiku myšlené přání skutečně vyplní? Pak ze soboty 12. srpna na neděli 13. srpna nezůstávejte doma. Bude-li jasno, teple se oblečte, popadněte karimatku se spacákem a vydejte se na brněnskou Kraví horu.

Již potřetí se odtud můžete dívat na meteory z roje Perseid. Výjimečná Noc padajících hvězd začíná v sobotu po 22. hodině a končí až za nedělního svítání. Bude-li vám přát štěstí, spatříte až několik jasných meteorů za hodinu.

„Skutečně, jedná se o unikátní událost. Perseidy totiž na nebi vykreslují drobné prachové částice uvolněné z jádra komety Swift-Tuttle. Nejvíc meteorů máme šanci zahlédnout od půlnoci do rána. Čekání na ně vám na Kraví hoře zpestří prolétající umělé družice, nejnápadnější letní souhvězdí a také planeta Saturn. Před jedenáctou hodinou navíc nad obzor vyjde i Měsíc. Jeho světlo sice bude pozorování Perseid poněkud rušit, ale určitě na něj namíříme i naše přenosné dalekohledy. Nebudou-li jasné Perseidy, uvidíme tudíž alespoň měsíční krátery. A když náhodou usnete, tak v centru města, s úžasným výhledem na Brno,“ říká Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno

Praktické rady k Noci padajících hvězd

Program noci je jednoduchý: lehneme si na trávu a budeme se dívat na nebe. Hrát nám k tomu bude téměř vesmírná hudba, tu a tam k dění na nebi něco řekneme. Smyslem je v pohodě zažít Noc padajících hvězd.

Pozorovat se bude pouze za pěkného počasí.

Dbejte pokynů organizátorů. Vstup přes pokladnu koupaliště na Kraví hoře.

Určitě se teple oblečte. Noci jsou chladné, padá rosa!

Přineste si sebou něco pod sebe, ideálně karimatku, ať si můžete při pozorování lehnout.

Začíná se v sobotu 12. srpna od 22.00 hodin, končí nad ránem (cca 2.30) následující den.

Maximální kapacita koupaliště je 3000 lidí. Bazény na koupališti budou v noci nepřístupné!

Nad ránem bude nutné koupaliště opustit.

Odkud Perseidy přicházejí?

Meteory samozřejmě s hvězdami nic společného nemají. Planeta Země na cestě kolem Slunce každý rok mezi 10. a 14. srpnem vletí do proudu drobných prachových částic, které se v minulých staletích uvolnily z jádra komety Swift-Tuttle. Některá tato tělíska se strefí přímo do Země a při průletu její atmosférou se rychle ohřejí natolik, až se vzápětí vypaří. My pak zahlédneme světelný doprovod takového zániku – meteor.

V případě proudu prachových částic z komety Swift-Tuttle se nám zdá, že „padající hvězdy“ vylétají jakoby ze souhvězdí Persea a právě proto se jim říká Perseidy. První záznamy o jejích průletech pochází z Číny z roku 36 našeho letopočtu. Čínští, japonští i korejští hvězdáři je sledovali několik dalších století. Také v našich zemích se srpen zapsal jako měsíc „hojnosti padajících hvězd“.

A to především kolem 11. srpna, kdy se vzpomíná na svatého Vavřince. Odtud název „Slzy svatého Vavřince“. Tento italský mučedník byl jedním z církevních hodnostářů, kteří strážili majetek v Římské říši. Jelikož ale všechno rozdal chudým, byl za trest popraven císařem Valeriánem. Od té doby prý padají z nebe jeho třpytivé slzy.

Novodobý příběh Perseid začíná v roce 1862, kdy američtí astronomové Lewis Swift a Horace Parnell Tuttle objevili kometu, která se pohybovala na stejné dráze jako proud Perseid. Romantické představy byly pryč. Perseidy jsou drobné prachové částice, které cestou kolem Slunce trousí právě tato kometa. Výpočty přitom naznačují, že vlasatice 15. září roku 4479 prolétne těsně kolem Země. Dokonce existuje velmi malá pravděpodobnost, že se kometa Swift-Tuttle promění v tu největší Perseidu, tedy že se srazí se Zemí. Pokud by k tomu došlo, byla by to ničivější katastrofa, než v případě vyhynutí dinosaurů. Jádro Swift-Tuttle má totiž průměr asi 26 kilometrů, takže energie dopadu by byla několikasetkrát větší než u tělesa, které zničilo dinosaury (a dvě třetiny dalších rostlin a živočichů). Ale šance, že k tomu dojde, je – naštěstí – zatím opravdu velmi malá.

Na Perseidy se můžete dívat odkudkoli

Nestihnete to k nám na Kraví horu? Anebo si chcete vychutnat Perseidy stranou veškerého ruchu? Není nic snadnějšího.

Samozřejmě musí být v noci z 11. na 12, resp. 12. na 13. srpna pěkné počasí.

Najděte si místo s dobrým výhledem směrem na východ a jih.

Bílé světlo ruší, takže čím dál od pouličního osvětlení budete, tím lépe. Tlumené, červené světlo naopak neoslňuje.

Hodně meteorů bude létat zejména mezi půlnocí a ránem.

Za ideálních podmínek spatříte až deset meteorů za hodinu. Žádný dalekohled přitom nepotřebujete.

Meteory vypadají jako svítící body, jež během pár sekund proletí částí oblohy. Každé přání je v takovém případě dobré.