Do brněnské zoo dorazila trojice tropických ještěrů

Brno, 1. prosince 2016 - Tropické království brněnské zoologické zahrady má tři nové obyvatele. Jsou jimi dvě samice a jeden samec dracény guyanské, kterou v České republice chovají tři další zoologické zahrady.

Ještěři dorazili v pondělí ze Zoo Dvůr Králové a budou společně obývat expozici po anakondách velkých. Ty se stěhují do nově opraveného vivária. Skupinu tvoří osmiletá samice dracény původem z Peru, její pětileté mládě (pravděpodobně samička) narozené už v královédvorské zahradě v roce 2011 a asi desetiletý samec. „Vzhledem k tomu, že se jedná o dva dospělé jedince a mládě není potomkem samce, budeme doufat, že se u nás budou dracény úspěšně rozmnožovat,“ řekl kurátor plazů Zoo Brno Petr Šrámek.

Dracéna guyanská (Dracaena guianensis) je nápadný, až jeden metr dlouhý ještěr s mohutnou hlavou a výrazně zvětšenými šupinami na hřbetě. Tělo bývá pastelově zelené a na hlavě převládají rudohnědé nebo cihlově červené barevné tóny. Žije ostrůvkovitě po celé Amazonské pánvi, a to od východních svahů And v severním Ekvádoru a jihozápadním Peru až po brazilské pobřeží. Je to živočich, jehož odchovy v lidské péči jsou stále ještě velmi ojedinělé. V současnosti je chová jen Zoo Praha, Plzeň a Zlín.

Tito ještěři mají mohutné čelisti vybavené krátkými, dlaždicovitými stoličkami. Ty jim slouží jako louskáček na plže s ulitou, kterými se v přírodě převážně živí. Jejich jazyk má hned dvě funkce. Když dracéna pátrá po potravě, nabírá pachové vzorky na špičky klasicky "hadího" dlouhého, rozeklaného jazyka. Při stolování jazyk smrští, špičky zmizí a vznikne drsný, plochý a velmi obratný orgán, jehož funkcí je sousto několikrát obrátit a oddělit ostré úlomky rozdrcené ulity. Sociální chování dracén je podobně tajemné, jako jejich ostatní projevy. Samci se často dvoří samici typicky drsným způsobem a jejich milostné hrátky budí dojem, že se samec snaží samici zabít. Ta kupodivu přežije námluvy bez úhony.